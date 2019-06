Macri cargó contra los Moyano en el acto por el Día de la Bandera Nacionales 21 de junio de 2019 Redacción Por En Rosario, el Presidente cuestionó el comportamiento "patotero y mafioso" y los culpó de provocar "desempleo".

FOTO NA ACTO DESANGELADO. Macri habla y la intendenta de Rosario, Mónica Fein escucha aislada, más atrás.

ROSARIO, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri apuntó ayer contra los líderes del gremio de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, y afirmó que por sus "privilegios acumulados de forma ilegal", la Argentina posee el "costo de transporte más alto de la región" y eso produce "desempleo".

En el acto oficial por el Día de la Bandera y después de que se conociera el aumento del desempleo en el país, que trepó al 10,1%, el mandatario salió a cuestionar a los Moyano y sostuvo que forman parte de "la patota del transporte", que provoca que "la Argentina tenga el costo más alto de la región".

"Y esto no es porque somos un país grande, porque lo somos, sino que es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, arbitraria, por el señor Hugo Moyano y por Pablo Moyano, que llegan a tener el costo de camión más alto de la región", se quejó el jefe de Estado, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la intendenta de Rosario, la socialista Mónica Fein.

El líder de PRO eligió el escenario oficial por el Día de la Bandera para lanzar las críticas contra los gremialistas, que lideran Camioneros y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), que apoya la precandidatura presidencial de Alberto Fernández. "Lo peor es que cuando los señores Moyano quieren imponer algo y la Pyme no está de acuerdo ¿qué hacen? Le bloquean la planta y en esa situación terminan cediendo y a la larga los deja sin trabajo", se quejó Macri.

Además, recordó el paro nacional que tuvo lugar el pasado 29 de mayo y afirmó: "A los colectiveros que quisieron trabajar les incendiaron los colectivos, le rompieron los vidrios. Eso tiene que terminar en la Argentina, ese comportamiento patotero, ilegal".

El acto por el 20 de Junio tuvo lugar en el club Ciclón, en la zona sur de la ciudad santafesina, con la participación de chicos de diferentes barrios. "Las mafias nos arruinan y lo que tocan lo destruyen", expresó el Presidente, al tiempo que aseguró que "impiden el desarrollo federal del país".

También destacó que en el caso de la producción de limón, "el transporte incide en un 24%" y en el rubro "bebidas y gaseosas es del 44%". "Es muchísimo, es el doble de lo que cuesta e incide en Brasil y Chile. El productor de limón no puede competir y eso significa que a la larga se queda sin trabajo", recalcó el jefe de Estado.

Y concluyó: "Por eso, les quiero pedir hoy, a todos aquellos que sufren este comportamiento mafioso, que denuncien. Que los jueces investiguen y confíen porque ahora tienen un Presidente comprometido en terminar con estas mafias, en dar batallas".