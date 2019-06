Respuesta con insultos Nacionales 21 de junio de 2019 Redacción Por DURA REPLICA DEL CAMIONERO

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, respondió ayer a las críticas que le dedicó el presidente Mauricio Macri en el acto por el Día de la Bandera y sostuvo que el mandatario "no tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz" y "no está en condiciones de conducir los destinos del país".

Luego de que Macri expresara que Hugo y Pablo Moyano tienen "privilegios acumulados de forma ilegal" que generan el "costo de transporte más alto de la región" y producen "desempleo", Moyano disparó: "No sé cómo calificar su actitud. No sé si es un descerebrado, un incapaz, porque decir el disparate que dijo no entra en la cabeza de nadie".

En declaraciones a La990, el líder camionero sostuvo que Macri "es una persona que no está en condiciones de conducir los destinos del país" y criticó que se haya expresado así en el Día de la Bandera, tras lo cual agregó: "No tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz".

"Decir que nosotros somos responsables del costo, de la inflación, de que la gente se quede sin trabajo es de una brutalidad tal que uno ya no se sorprende de los disparates que dice este señor", agregó el líder camionero al tiempo que recordó que "el peaje aumentó el 200 por ciento en el año".

Además, sostuvo que el Presidente "no tiene autoridad para hablar de corrupción" porque "él mismo lo acusó al padre de corrupción a ocho días de haber fallecido" y preguntó: "¿Qué se puede esperar?".

Consultado sobre si consideraba que el discurso de Macri es una invitación al Poder Judicial para avanzar en su contra, Moyano respondió: "Ir en cana con un gobierno gorila, anti obrero, anti pobre y entregador como el de este señor, sería un premio".

"¿Él amenaza y nosotros somos los patoteros? Por favor. Yo no alcanzo a explicarme cómo ha llegado a conducir los destinos del país un señor como éste", agregó el líder del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona).

Moyano relacionó las críticas de Macri con su "intención desde que empezó el gobierno de hacer una reforma laboral" y remarcó que "es lo que exige el FMI y la barrera es Camioneros".