Cristina criticó a Macri por insultar a Moyano Nacionales 21 de junio de 2019 Redacción Por Ante una multitud, la ex Presidenta cuestionó a su sucesor aunque sin nombrarlo.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner presentó ayer su libro "Sinceramente" en la ciudad de Rosario y criticó al presidente Mauricio Macri por "insultar" al gremialista Hugo Moyano en el acto por el Día de la Bandera, al tiempo que recordó que junto a él "inauguró un busto de Perón en 2015".

La ex mandataria presentó su libro con un acto en el Teatro Metropolitano de Rosario, como lo había hecho antes en la Feria del Libro en La Rural y en Santiago del Estero y apuntó contra el discurso que brindó Macri horas antes en la misma ciudad santafesina, en el que disparó contra Moyano.

"¿No había otro tema para tratar, era necesario en un colegio, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista? Es el mismo gremialista con el que inauguró un busto de Perón en 2015", lanzó la compañera de fórmula de Alberto Fernández en el Frente de Todos.

Por otro lado, la ex presidenta señaló que su libro fue "una forma de sacar las cosas" y de brindar "un testimonio" y agregó: "Me parece que cuando se lee el libro se piensa en un momento histórico y político, sobre cómo lo vivió cada uno, qué pensó, así que creo que es un ejercicio personal pero al mismo tiempo es colectivo. No se acota a lo que me pasó a mí sino a lo que nos pasó a todos los argentinos".

En este sentido, hizo también referencia a las críticas que recibió durante su gestión por el uso de la Cadena Nacional en cada acto de Gobierno para anunciar distintas medidas y aprovechó para lanzar un mensaje de campaña.

"Quedaría bien decir que me arrepiento de hacer cadenas nacionales. No me arrepiento, pero quédense tranquilos porque una vicepresidenta no puede hacer cadenas nacionales", afirmó la candidata y senadora nacional.

Por otra parte, y aprovechando la conmemoración por los 199 años del fallecimiento de Manuel Belgrano y del Día de la Bandera, Cristina destacó el desempeño del prócer y reveló que "hubiera sido su amante".

"Fue un economista y fue un apasionado en su vida. No sé si hubiera podido ser la esposa porque a éste no lo casaba nadie.

¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma...", señaló y enseguida añadió: "Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio".

La senadora estimó que por esos dichos iba a ser cuestionada: ""Ya sé las críticas de mañana: ´miren lo que dijo de Belgrano, qué enseñanza para los chicos´", cerró.

El acto contó con la presencia de distintos dirigentes políticos a excepción del gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, quien se comunicó el último miércoles por la noche con Cristina Kirchner para decirle que no asistiría porque se tomó unos días de descanso tras la campaña local.

No obstante, sí concurrieron la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, y el presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, además de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, el diputado nacional Agustín Rossi y el músico Fito Páez.

Antes del acto, Cristina Kirchner recibió al intendente electo de Rosario, Pablo Javkin, del Frente Progresista, quien la visitó por pedido de su hija de 6 años.

La ex presidenta dialogó unos minutos con la niña y con Javkin, a quien felicitó por la reciente elección.