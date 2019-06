Los pasajeros traseros están menos protegidos Automotores 21 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un nuevo estudio sobre choques frontales en el que murieron o sufrieron lesiones graves los pasajeros del asiento trasero con cinturón sugiere que se necesitan sistemas de retención más sofisticados en la parte posterior. De acuerdo con un informe del Instituto de Aseguradoras para la Seguridad en Ruta de los Estados Unidos (IIHS por sus siglas en inglés), los ocupantes de los asientos delanteros se han beneficiado enormemente de los avances de los sistemas de retenciones y de las bolsas de aire, que trabajan juntos durante un choque para mantener a una persona en la posición adecuada y administrar las fuerzas en el cuerpo. Los ocupantes de los asientos traseros, en cambio, no se han beneficiado de la tecnología en la misma medida. El IIHS analizó por primera vez las lesiones y muertes en los asientos traseros en 2014. El hecho de no ponerse el cinturón de seguridad fue el factor más importante, pero muchos adultos y niños mayores de 9 años sufrieron lesiones incluso cuando estaban ceñidos. El nuevo estudio analiza más de cerca los tipos específicos de lesiones en los asientos traseros con cinturón en choques delanteros.

Tan pronto como comienza una colisión frontal, los cinturones de seguridad en el asiento delantero se ajustan alrededor de los ocupantes, gracias a los dispositivos integrados llamados pretensionadores. Al mismo tiempo, los airbags delanteros se despliegan en una fracción de segundo. Dependiendo del tipo de choque, los airbags laterales también pueden desplegarse. Las correas apretadas y los airbags desplegados mantienen a los ocupantes delanteros alejados del volante, el panel de instrumentos y otras estructuras cuando el vehículo se detiene bruscamente, incluso si la fuerza del choque empuja esa estructura hacia adentro. Para reducir el riesgo de lesiones en el pecho, estas correas también tienen limitadores de fuerza, que permiten que se desenrolle un poco de cinta antes de que las fuerzas de la correa se vuelvan demasiado altas. En el asiento trasero, en cambio, las bolsas de aire laterales solo protegen a los pasajeros en un choque lateral, pero no hay bolsas de aire delanteras, y los cinturones de seguridad generalmente carecen de pretensionadores y limitadores de fuerza. Si bien los cinturones de seguridad evitan que un pasajero trasero salga despedido de su asiento en un choque frontal, la ausencia de limitadores de fuerza pueden causar graves lesiones en el pecho. Para mejorar la protección en los pasajeros traseros, el IIHS propone una serie de elementos para sumar a las plazas posteriores (limitador de fuerza, cinturón inflable y airbag frontal del asiento trasero).