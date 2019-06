Jaguares recibe a Chiefs por los cuartos de final Deportes 21 de junio de 2019 Redacción Por El rafaelino Mayco Vivas será titular en este partido clave.

ARCHIVO NA PILAR./ Mayco y su empuje.

Jaguares, que fue segundo en la tabla general, recibe este viernes al equipo neocelandés Chiefs por los cuartos de final del Super Rugby. El partido se jugará en el estadio de Vélez Sarsfield, desde las 19:05, con el arbitraje del neozelandés Glen Jackson, ex medio apertura de Chiefs, y televisación por parte de ESPN 2.

Si empatan en los 80 minutos, se jugarán 20 minutos suplementarios (dos tiempos de 10); de seguir iguales habrá 10 minutos de "muerte súbita", en los que el primero que marque (penal, drop o try) ganará. Si no hay ventajas se define con penales, cinco por equipo pateados desde la línea de 22 metros en línea recta a los palos. El ganador jugará la próxima semana en semifinales ante el vencedor de Brumbies (Australia)-Sharks (Sudáfrica).

Si triunfa Jaguares -ganador de la Conferencia sudafricana- será nuevamente local y sería la primera vez que la franquicia argentina acceda a esa instancia.

Estas son las probable formaciones: Jaguares: Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Chiefs: Solomon Alaimalo; Shaun Stevenson, Tumua Manu, Anton Lienert-Brown y Sean Wainui; Jack Debreczeni y Brad Weber; Pita Gus Sowakula, Sam Cane y Lachlan Boshier; Tyler Ardron y Brodie Retallick; Angus Ta’avao, Nathan Harris y Atu Moli. Entrenador: Colin Cooper.

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda). Estadio: Vélez Sarsfield. Horario: 19.05. Televisa: ESPN 2.