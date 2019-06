Interpelando a Messi Deportes 21 de junio de 2019 Por Néstor Clivati Leer mas ...

Ahí está este buen hombre, haciéndose cargo de todo, apuntado por decenas de colegas que procuran filtrar una pregunta o algo parecido; a su espalda, en la zona mixta del estadio Mineirao, pasa a gran ritmo, Claudio Tapia, el responsable de regir los destinos del fútbol de nuestro país, después que este, implocionara en aquella memorable jornada en el predio de Ezeiza, donde el escrutinio, reveló un tramposo empate en 38 con 75 sufragantes.

El fútbol argentino, no ha terminado de sepultar a Julio Grondona, procede con su manual de estilo pero claro, ya no está físicamente el autor y sus salieris, sacan muchas veces, párrafos fuera de contextos o interpretaciones desacertadas para la ocasión y entonces, la crisis de identidad que la Selección Mayor, difunde en cada presentación desde hace un par de años, es un reflejo de esos desaciertos políticos.

Pero vuelvo a esa escena que registro con mi cámara en una posición favorable para darle vida a este editorial. El capitán concentra todas las miradas y los deseos periodísticos, con y sin morbo, hace una especie de cortina, y por detrás siguen pasando otros personajes que desde mi punto de vista, están tan implicados como el que se expone a decenas de preguntas, cuyas respuestas, no son consistentes y tampoco del que la hora demanda.



Parece una patética puesta en escena

Tapia ya está en el bus que llevara al plantel al hotel Hilton de Belo Horizonte, intuye que la noche se ha puesto más oscura que la de esta ciudad ubicada en el centro de la productiva Minas Gerais y que en ese campamento albiceleste, siguen pasando cosas que no descansan, que están en plena actividad neuronal aún en el intento de conciliar el sueño.

Lo miró Messi con los hombros caídos y una figura frágil, muy distante a esa imagen de titán de las grandes jornadas; esa camada que se defleca con pocas alegrías para nuestro deporte insignia y con grandes pasajes de frustraciones para sus propios integrantes, lo ha dejado solo frente a la interpelación de un país que en alguna medida, lo juzga por portación de apellido y peso de sus escalofriantes estadísticas en el Barcelona.

Está desamparado, sobran micrófonos y no tiene la pelota entre sus pies, es decir, Messi está desnudo y sabe que esa condición lo hace peligrosamente terrenal, pero no lo puede revertir. Ya no están sus viejos mesenas fuera de la cancha como Javier Mascherano o Lucas Biglia y lo inexorable sucede entonces, con las incómodas condiciones que le proponen esta circunstancias deportivas, tan dolorosas.

El tribunal que indaga en Messi, representante ahora, de este sistema decadente, palabra que nos hemos acostumbrado a repetir por impotencia, no tiene un objetivo maliciente para con esta gema del fútbol mundial que acertó un día, nacer en Rosario, sin embargo, esta realidad que vive el equipo albiceleste, lo coloca en el centro y no hay competencia alguna, todos lo quieren a él y por eso se lo nota inerme y fuera de su habitad natural por primera vez.

Me voy de esa sala cargada energéticamente de forma negativa, tengo un pálpito lógicamente influido por la palidez de un equipo que parece no tener mucho más para entregar y me resisto a darlo por hecho; torno la mirada por ultima vez y este Harry Poter del fútbol mundial, sigue en el banquillo de los acusados, ya pasaron sigilosamente sin hacer declaraciones ni acompañarlo en esta parada, el Kun Agüero y el Flaco Di María, sus grandes compañeros de ruta en la causa albicelste, tampoco dicen nada o no tienen nada interesante para decir y entonces, lo mejor es escapar a ese bus, donde el Chiqui Tapia se ha entregado a los primeros ronquidos.



NUMEROS EN ROJO

Abandonemos por un rato esta catarsis emocional y pongamos sobre la mesa las estadísticas que en general, ayudan a aventar las subjetividades.

El Seleccionado Mayor logró rescatar solo dos victorias en los últimos 11 partidos jugados por torneos oficiales y eliminatorias; esta ristra incluye los ciclos de Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y este que encabeza Lionel Scaloni.

Esos dos halagos en dos años a esta parte (acá no se cuentan los amistosos internacionales), fueron acompañados por momentos de tensiones que no olvidaremos, uno de ellos en Quito, la noche que Messi decidió jugar el Mundial de Rusia y después de ir perdiendo 1 a 0 ante los ecuatorianos, anotó 3 goles memorables en una de sus mejores prestaciones con la albiceleste y la otra victoria, fue en ese campeonato hace ya un año, con el agónico gol de Marcos Rojo frente a Nigeria, dos triunfos traumáticos.

Lo demás es la parte oscura de este tiempo sin alegrías ni aspectos positivos que resaltar.

Empates y derrotas que se reparten casi por iguales y en todos esos partidos, las críticas, que han sido el factor común de las miradas, no solo de la prensa de nuestro país sino también, del resto del mundo. Hace unos días en el diario El País de Madrid, el cronista Ramón Besa, habla de La Pequeñez de Messi, no en imputaciones al gran goleador, sino a los nuevos paradigmas a los que está sometido en esta etapa de dolorosa transición de nuestro combinado; agrega además “harta ya de perder campeonatos, Argentina ha asimilado que sus aspiraciones, solo pasan por ganar el siguiente partido y nada más” y en este berenjenal, está metido el futbolista contemporáneo, más influyente y determinante.

El domingo en Arena do Gremio en Porto Alegre, seguramente ante una multitud de argentinos, que a pesar de estos reveses, siguen entregándose a los gritos y a las lágrimas en cada himno, buscará entrar por la ventana a los cuartos de final de esta Copa América, su rival, Qatar, otro “gigante” en el camino plagado de obstáculos que siguen recorriendo estas huestes, en este caso, para evitar otra oprobiosa eliminación y un estallido, que no parece estar muy lejos.