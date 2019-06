Comienza el Provincial U19 de básquetbol Deportes 21 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este viernes dará comienzo el Campeonato Provincial U19 de básquetbol masculino en Sastre y San Jorge. El seleccionado de la Asociación Rafaelina, dirigido por Javier Maretto, debutará enfrentando a Cañada de Gómez desde las 21 en el estadio de Atlético San Jorge, luego del duelo que disputarán Santa Fe y Venado Tuerto a las 19, todos integrantes de la Zona A.

Por la B jugarán en Atlético Sastre, a las 19 Rosario - Noroeste y a las 21 Oeste Santafesino - Reconquista.

El plantel de la ARB está integrado por: Valentín Boscacci, Facundo Ortiz, Matías Reynoso, Augusto Barbieri, Tobías Scevola (Libertad); Nicolás Zurvera, Franco Periotti (Unión); Valentín Vásquez, Esteban Porporatto (Atlético Rafaela); Agustín Leonardi, Lucas Ambort y Patricio Andereggen (Argentino Quilmes). DT: Javier Maretto. Asistente: Alejandro Calligaro.



TRIUNFOS DE LIBERTAD Y 9 DE JULIO

En el inicio de la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División, los Tigres Juniors derrotaron a Sportivo Ben Hur por 90 a 69 como visitante y se mantienen con puntaje ideal en los dos encuentros que disputaron en el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Facundo Breques fue el goleador con 21 puntos en el ganador, en tanto que Lautaro Marconeto anotó 14 en la BH.

Asimismo, 9 de Julio mantuvo su invicto al derrotar en condición de visitante a Unión de Sunchales por 79 a 75. Franco Chiabotto fue la figura del León y el partido con 34 puntos, mientras que Mariano Ceruti anotó 24 en el Bicho Verde.

Los otros dos partidos se jugarán: lunes 24, 21.30 Quilmes vs. Atlético y miércoles 26, Peñarol vs. Independiente.



SAN ISIDRO - PLATENSE

La Liga Argentina (ex TNA) está disputando las finales. San Isidro de San Francisco recibirá este viernes a Platense, con la serie igualada 1 a 1. El equipo de la cercana ciudad cordobesa tendrá la posibilidad de ascender si gana los dos juegos de local. El tercer partido arrancará hoy a las 21 en el estadio Severo Robledo.