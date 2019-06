“Preocupado no, dolorido por la derrota” Deportes 21 de junio de 2019 Por Martin Ferrero Leer mas ...

FOTO J. BARRERA WALTER OTTA. / En su debut en la "Crema", el equipo quedó en deuda.

Fue debut y despedida para Atlético de Rafaela en la Copa Santa Fe 2019. La “Crema” no pudo con Ben Hur y más allá del 0-1 que lo deja eliminado, la imagen que dejó el equipo volvió a ser muy pobre.

“Es un equipo que viene golpeado”, señaló Walter Otta luego de la caída en barrio Parque. Luego, el DT de Atlético dejó en claro: “No me voy preocupado, dolorido por la derrota”. Y apuntó: “Nosotros tenemos una competencia en dos meses, tenemos que ver algunas cosas buenas que vimos hoy (por ayer), las vamos a utilizar y otras no, dolorido por la derrota. Es un partido que nosotros queríamos jugar, queríamos ganar porque es un clásico, lamentablemente no se pudo”.



-Un partido que sirvió para evaluar a algunos futbolistas…

-Sí, sabíamos lo que teníamos y lo que queríamos hacer con este partido, queríamos sacar conclusiones de algunos jugadores que si bien sabíamos y conocíamos no habían tenido muchos minutos; algunas realidades que sabemos que nos pueden dar mucho en el torneo. Enfrentamos a un equipo bueno, la verdad que tienen dos o tres jugadores muy interesantes, un técnico de mucha experiencia, duele perder el clásico, después hay cosas positivas que nosotros sacamos más allá de la derrota.



-Luego del gol de Ben Hur el equipo no tuvo prácticamente reacción y costó meterse en partido.

-Jugamos contra un equipo que viene con ritmo de competencia, nosotros teníamos muchos chicos que no vienen compitiendo en nada, pero queríamos jugar este partido con algunos jugadores para ver en qué nivel estaban y si podíamos contar con ellos para lo que viene, más allá de la derrota que nos duele porque es un clásico, te da mucha bronca, pero nosotros tenemos que mirar un poco más allá del resultado.



-¿Cómo viene el tema refuerzos?

-Está difícil porque el mercado está complicado, Atlético está haciendo un esfuerzo importante para tratar de traer jugadores buenos, hoy es demasiado lo que están pagando algunos clubes y han subido el precio de algunos jugadores que para mí, para nosotros, no valen lo que piden entonces hay que esperar, estar tranquilos.