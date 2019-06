Rafaelina amenazada por mujeres Policiales 21 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Un caso llamativo investiga personal de la Seccional 1ª de nuestra ciudad. Según la información suministrada al portal online de nuestro Diario, tiene que ver con que poco antes del mediodía del pasado 13 de junio, en inmediaciones de la intersección de la calle Aristóbulo del Valle y vías del ferrocarril se registró un caso de amenazas calificadas del que resultó víctima Maura Alejandra C., de 28 años, resultando imputada una mujer conocida como "Chanchi". Por entonces, quien respondería al nombre de Gisela A. portando un revólver amenazó a la mujer antes mencionada, diciéndole que no la denuncie.

Posteriormente, según la denunciante el sábado pasado una hija (de 13 años de edad) de la vecina imputada en un hecho de amenazas calificadas, se presentó en el domicilio de la víctima la amenazó gritándole que no haga "puterío", recordando un suceso en el que resultó muerto un jovencito. Pero no todo quedó allí en el relato de la mujer en cuestión, dado que cuando el martes regresó a su domicilio la esperaban Gisela A. y su madre (identificada como Teresa O.), quienes le dedicaron insultos varios. Y un día después "Chanchi" volvió a repetir las amenazas. En definitiva, por mandato de la fiscal en turno se concretó una requisa en el domicilio de Gisela A., y se procedió al secuestro de una motocicleta utilizada por la dueña de casa, en momento de suceder en el primer incidente denunciado en su contra.