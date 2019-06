Arranca la fecha Deportes 21 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Este viernes se pondrá en marcha la 11ª fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que jugarán en Sunchales, el Deportivo Libertad y Talleres de María Juana a las 22:00 hs (Reservas 20:30 hs).

Los sunchalenses vienen de ganar 2-1 ante Florida en Clucellas mientras que Talleres cayó goleado en María Juana por 9 de Julio, el único líder, por 4 a 0.

El resto de la fecha va el domingo con el siguiente programa de partidos: 14 hs 9 de Julio vs Sportivo Norte, 12:30 hs Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado, Peñarol vs Florida de Clucellas, 13:15 hs Dep. Ramona vs Dep. Tacural, 15:30 hs Brown vs Unión, 21:30 hs Quilmes vs Ben Hur.



Las posiciones: 9 de Julio 25, puntos; Atlético de Rafaela 23; Ben Hur 22; Unión 19; Brown 19; Ferrocarril del Estado 16; Libertad 14; Dep. Tacural 13; Sportivo Norte 13; Dep. Ramona 11; Arg. Quilmes 8; Florida de Clucellas 8; Peñarol 3; Talleres MJ 1.