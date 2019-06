Se completó la primera Deportes 21 de junio de 2019 Redacción Por PRIMERA B

En la tarde de ayer se completó la primera fecha del torneo Apertura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Por el lado de la Zona Norte, Moreno de Lehmann se llevó tres puntos importantes de su visita a Aldao tras ganarle al último campeón por 2 a 1, mientras que Argentino de Vila superó 3-1 a Independiente San Cristóbal y Sportivo Roca venció 1-0 a Argentino de Humberto.

En la Zona Sur, Bochófilo Bochazo, reciente campeón del Preparación, arrancó con el pie derecho tras imponerse por 2-1 a Atlético Esmeralda. La Hidráulica de Frontera le ganó a Sportivo Santa Clara y empataron Atlético María Juana y San Martín de Angélica.



Próxima fecha (2ª): Zona Norte: Moreno vs Roca, Humberto vs Vila, San Cristóbal vs Ataliva, Bella Italia vs Tiro Federal. Libre: Dep. Aldao. Zona Sur: Josefina vs Esmeralda, Bochazo vs La Hidráulica, Santa Clara vs Atlético MJ, San Martín vs Libertad E.C. Libre: Zenón Pereyra.