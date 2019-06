Uruguay igualó con Japón Deportes 21 de junio de 2019 Redacción Por COPA AMERICA

Lo que en un principio parecía un trámite se le fue de las manos a Uruguay, que apenas pudo igualar con Japón en Porto Alegre por la segunda jornada del Grupo C de la Copa América. Koji Miyoshi colocó dos veces en ventaja al conjunto asiático, mientras que Luis Suárez -de penal- y José María Giménez empataron. Fue 2-2 en el Arena do Gremio.

Este viernes jugarán Ecuador y Chile, desde las 20 hs, y se cerrará la segunda fecha.

Las Posiciones: Grupo A: Brasil 4, puntos; Perú 4; Venezuela 2; Bolivia 0. Grupo B: Colombia 6, puntos; Paraguay 2; Qatar 1; Argentina 1. Grupo C: Uruguay 4, puntos; Chile 3; Japón 1; Ecuador 0.

La próxima será la tercera y última fecha de la fase de grupos y se jugará los siguientes días: 22/06 Bolivia vs Venezuela, Perú vs Brasil; 23/06 Qatar vs Argentina, Colombia vs Paraguay. 24/06 Chile vs Uruguay, Ecuador vs Japón