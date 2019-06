Detenido por defender a su sobrina Policiales 21 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El presunto autor del crimen de un hombre de 45 años que intentó defender a su sobrina el pasado domingo en la localidad bonaerense de Grand Bourg fue detenido ayer en el partido de José C. Paz. Según confirmaron fuentes policiales a NA, se trata de Alfredo Palacios, de 50 años, quien es la ex pareja de Rocío Zigler, de 22, y sobrina de Jesús Cejas, asesinado de un balazo. Palacios quedó detenido este jueves pasado el mediodía tras un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Alberti al 1200 del distrito bonaerense de José C. Paz y es el segundo detenido de la causa que está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 19 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Germán Weigel. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Batalla Maipú al 400 el pasado domingo cuando la familia de la joven se encontraba reunida festejando el Día del Padre. En ese momento, la joven llegó corriendo y a los gritos a la casa diciendo que su ex pareja la quería matar. A los pocos minutos, Palacios arribó al lugar armado con una escopeta y amenazó a todos los familiares que había en la casa. Ante está situación, y según comentaron las fuentes consultadas, el tío de la joven intentó defender a su sobrina de la violencia de Palacios y éste, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza. Tras cometer el crimen, Palacios se escapó del lugar en un auto junto a un amigo suyo, Gastón Quevedo, quien fue detenido a las pocas horas. Las fuentes agregaron además que el ahora detenido había salido en libertad en el 2014 de la cárcel de Magdalena, en donde estuvo preso por el delito de venta de estupefacientes.