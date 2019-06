Schiaretti confirmó "la boleta corta" Nacionales 21 de junio de 2019 Redacción Por Dijo que "el pueblo cordobés no quiere la grieta"

FOTO NA SCHIARETTI. Presentó sus candidatos a diputados nacionales.

CORDOBA, 21 (NA). - El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó ayer que su espacio Hacemos por Córdoba participará en las elecciones de diputados nacionales con una lista corta, sin pegarse a ninguna opción nacional, al considerar que el "pueblo no quiere la grieta".

Schiaretti ratificó su postura de no apoyar a ningún candidato presidencial tras encabezar un congreso partidario este jueves en un hotel de la capital provincial.

"Vamos con lista corta, el pueblo de nuestra provincia, que quiere seguir progresando y que no quiere la grieta, nos va a acompañar eligiendo nuestros diputados", afirmó el mandatario local.

Tras ganar las elecciones de la provincia con comodidad y lograr la reelección el pasado 12 de mayo, Schiaretti intentó construir una opción electoral nacional en Alternativa Federal junto a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, pero esa idea se desinfló y ahora el cordobés confirmó su decisión de ir con boleta corta.

"Nosotros queremos la unión de los argentinos, queremos que no haya grieta. Por eso necesitamos diputados que quieran a Córdoba y la defiendan. En ese contexto vamos a esta elección", subrayó.

La lista que presentará el oficialismo local para diputados nacionales estará encabezada por Carlos Gutiérrez, seguido por Claudia Martínez, Oscar González, Carolina Basualdo, Facundo Torres, Nora Bedano, Gustavo Tévez, Paula Córdoba, y Cayetano Canto.