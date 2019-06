Macri y Cristina hoy estarán en Rosario Nacionales 20 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El presidente Mauricio Macri encabezará hoy en Rosario un acto en conmemoración del Día de la Bandera, que se realizará en un club de la ciudad en lugar del tradicional Monumento, y sin la presencia del gobernador Miguel Lifschitz ni de la intendenta Mónica Fein.

La ceremonia que encabezará el mandatario nacional tendrá lugar desde las 11:00 en el club Ciclón, en la zona sur de la ciudad santafesina, con la participación de chicos de diferentes barrios.

De esta forma, Macri no estará en las actividades que tradicionalmente se realizan en esta jornada en el Monumento a la Bandera y que incluyen el habitual izamiento, las cuales serán desde las 8:15 con la presencia de Lifschitz y Fein.

Durante la jornada estará en Rosario también la ex presidenta Cristina Kirchner, quien presentará en la ciudad su libro "Sinceramente" en un acto que hará a las 17:00.

Luego de su visita a Santiago del Estero, la líder de Unidad Ciudadana seguirá haciendo en modo campaña por el interior del país con la presentación de su libro, y esta tarde a las 17:00 será el turno de presentar la obra en el Teatro Metropolitano de Rosario. Al igual que en la Feria del Libro de Buenos Aires y en el Forum de Santiago del Estero, en Rosario habrá referentes de la cultura y el arte, y representantes de organismos de derechos humanos sentados en las primeras filas, y dirigentes políticos en las filas siguientes.

El gobernador electo, Omar Perotti, quien todavía no resolvió si apoyará a la fórmula peronista de los Fernández, fue invitado pero se excusó de participar porque se tomará unos días de descanso junto a su familia después de una agotadora campaña. Sí participaría la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, como así también el cantautor Fito Páez.