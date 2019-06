Lavagna y Urtubey buscan romper con la polarización Nacionales 20 de junio de 2019 Redacción Por CONFERENCIA DE PRENSA JUNTO A LIFSCHITZ Y STOLBIZER

FOTO NA SOCIOS. Lifschitz, Lavagna, Urtubey junto a Stolbizer.

BUENOS AIRES, 20 (NA).- Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey reconfirmaron ayer la fórmula presidencial de Consenso Federal 2030 en compañía de sus aliados, el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifschitz y la referente del GEN, Margarita Stolbizer a la vez que apuntaron a derribar el discurso del “voto útil” frente a la grieta que simbolizan el Gobierno a través de Mauricio Macri y la opositora Cristina Fernández de Kirchner.

Lavagna sostuvo que "la sociedad no está polarizada, hay tercios entre ellos, una ancha franja del medio". "Lo que está polarizado son los aparatos. Quieren forzar la idea de que hay un voto útil. No lo hay", subrayó. "Cada uno de nosotros depuso actitudes personales en aras del objetivo común de poner andar a la Argentina", consideró por su parte, Urtubey, quien la semana pasada resignó su candidatura a presidente por Alternativa Federal para ir como vice junto a Lavagna.

Stolbizer y Lifschitz participaron del encuentro para generar la primera foto conjunta del espacio y certificar que sigue en pie a pesar de los supuestos polos y después de las tensiones que había generado el acuerdo del binomio presidencial a último momento. Es que los socios progresistas si bien apostaron a la tercera vía, ahora quedaron algo desencantados porque la fórmula quedó conformada por dos peronistas.

Según publicó diario Clarín, una de esas peleas principales se da en la Provincia de Buenos Aires. Descartados el neurólogo, Facundo Manes y el conductor de Televisión, Marcelo Tinelli, para la gobernación la oferta recayó sobre Stolbizer, que dijo que no, y sobre Graciela Camaño, que también se negó.

Ahora suenan Matías Tombolini como candidato a jefe de Gobierno porteño, y el diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca como postulante a gobernador bonaerense.

La candidatura de Tombolini, quien desde hace unos meses se convirtió en una suerte de representante porteño del gobernador de Salta, sería más firme, en tanto que la nómina de candidatos a diputados nacionales estará encabezada por el actual diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna.

De la lista de diputados nacionales de Consenso Federal ya está anotada la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien este miércoles fue parte de la conferencia de prensa en la que se presentó formalmente el frente electoral liderado por Lavagna.

La presentación fue en el local de campaña que tiene el lavagnismo en la esquina porteña de Paraguay y Cerrito, donde además del ex ministro de Economía y la jefa del GEN compartieron el panel Urtubey y Miguel Lifschitz.

Al tomar el micrófono, Lavagna señaló que el objetivo de Consenso Federal es "ofrecerle a los argentinos una alternativa distinta a simplemente la vuelta al pasado y la continuidad del presente". "Ambos casos no parecen satisfacer plenamente a la sociedad argentina y era importante ofrecer una vía por donde avanzar y definir un futuro distinto", añadió el economista, que aseguró que la sociedad "no está polarizada" sino que "está dividida en tercios" a raíz de la existencia de una "ancha franja del medio".

Por su parte, Urtubey destacó que es importante fortalecer una opción para los argentinos "que quieren cambiar de gobierno sin volver al modelo anterior".