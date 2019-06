El análisis de Borrello Deportes 20 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

PARIS, Francia, 20 (AFP-NA). - "Me quedo con un sabor amargo, creo que si dura un poco más no sé si lo ganamos", declaró el entrenador argentino Carlos Borrello, después de que su equipo remontó tres goles ante Escocia (3-3) y conserve mínimas opciones de pasar a octavos del Mundial de Francia.

La árbitra del duelo estableció cuatro minutos de prolongación, después de que el partido estuviera parado debido a que consultó el VAR antes de decretar el penal que convirtió Florencia Bonsegundo al segundo intento, luego del primero que lo atajó la arquera escocesa, pero se repitió porque se adelantó.

"La experiencia me dice que no protesto, no discuto, sé que faltaron minutos, pero aprendí que la determinación del árbitro no se puede discutir. Faltaron cuatro o cinco minutos y el equipo estaba lanzado por el cuarto gol, pero ya está", concluyó Borrello.