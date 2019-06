Femenino: una heroica remontada de Argentina

PARIS, FRANCIA, 20 (AFP-NA). - Argentina remontó tres goles ante Escocia y empató 3-3 en el Parque de los Príncipes de París, en la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial de fútbol femenino, conservando mínimas opciones de avanzar a octavos.

Kim Little (19'), Jenny Beattie (49') y Erin Cuthbert (69') firmaron los goles de Escocia, que quedó eliminada con un punto, mientras que Argentina, que tiene dos, descontó gracias a Milagros Menéndez (74'), un tanto en contra de Lee Alexander (79') y a Florencia Bonsegundo (94') de penal.

En un final de locura, Bonsegundo dispuso de un penal señalado tras consulta al VAR. Lo atajó la arquera Lee Alexander, pero la colegiada lo mandó repetir y la jugadora del Sporting Huelva no falló.

Con este resultado la Albiceleste conserva una opción mínima de estar entre los cuatro mejores terceros, pero depende de los resultados de la última jornada en los Grupos E y F.

En su tercera participación en el Mundial, tras solo contar derrotas en 2003 y 2007, Argentina está ofreciendo una imagen espectacular, con un equipo valiente y solidario, capaz de competir con las potencias de su grupo.

La Albiceleste había prometido dar un paso hacia adelante con respecto a sus dos exhibiciones defensivas (0-0 ante Japón y derrota 1-0 ante Inglaterra). Y cumplió.

El equipo dirigido por Carlos Borrello demostró que también sabe crear, con la imaginación de Estefanía Banini, el toque de Lorena Benítez y la pujanza en la izquierda de Bonsegundo.

Pero enfrente tuvo un rival muy sólido. En un partido equilibrado, de pierna dura, Escocia aprovechó su primera ocasión, a diferencia de Argentina, lo que condicionó el resto del choque.

El duelo basculó en dos minutos. En el 17' el seleccionado argentino estuvo más cerca que nunca del gol con su mejor jugada del torneo. Banini encontró a Bonsegundo, que centró para que Mariana Larroquette apareciera por la derecha y rematara de cabeza al travesaño. El rebote lo recogió Sole Jaimes y su potente disparo a la media vuelta se fue al cuerpo de la arquera Alexander.

En el 19' recibió el mazazo en un desajuste defensivo. Cuthbert rompió por la izquierda y sacó un latigazo que despejó Vanina Correa, pero Little, atenta, acertó tras el rechazo.

Escocia era un hueso duro de roer. Dura en defensa, en ataque sus jugadoras eran capaces de mover el balón a gran velocidad ante una Argentina obligada a dejar más grietas que en sus partidos anteriores.

Tras el descanso, Beattie parecía terminar con las esperanzas argentinas. Un centro excelente desde la derecha de Caroline Weir lo cabeceó a placer la central.

Con dos goles por remontar y el tanque de gasolina cada vez más vacío, el equipo argentino no abandonó la bravura que la ha caracterizado en este torneo.

Pero, obligatoriamente, concedía espacios. En uno de los pocos errores de la defensa, Cuthbert ganó en potencia, pero se encontró con una buena respuesta de Correa.

Tras un córner la arquera se volvió a lucir con un espectacular vuelo tras un remate de cabeza de Leanne Crichton, el balón rebotó en el palo, hasta que finalmente marcó Cuthbert.

Parecía que estaba todo perdido, pero Argentina ofreció una lección de garra histórica. Dalila Ippolito, insolente a sus 17 años, dio un nuevo aire al equipo y puso un balón entre líneas para que convierta Menéndez, sustituta de Banini.

Luego Bonsegundo se sacó un disparo desde la frontal que se le escapó a la arquera escocesa para recortar a un solo gol la diferencia.

Finalmente, una entrada a Cometti no fue señalada por la colegiada, pero el VAR la avisó y tras revisar la jugada, decretó penal. Bonsegundo tiró dos veces y finalmente logró el heroico empate, que le deja un sabor agridulce a las argentinas y definitivamente amargo a las escocesas.