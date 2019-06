El Chino Tosetto deja Unión

Se acabó el ciclo de Adrián Tosetto en Unión de Sunchales después de 8 años. Así lo confirmó Rubén Delbino, el Vicepresidente de la Subcomisión de Fútbol Mayor, quien en la mañana había estado charlado con el DT, a medios locales.

El "Chino" se va a dirigir Sarmiento de Resistencia, para reemplazar a Raúl Valdez. El elenco chaqueño es uno de los más fuertes de esa provincia y del Federal A, con el respaldo de Jorge Capitanich. De esta manera Tosetto le pone fin a un ciclo exitoso en Unión, tras estar ligado mucho tiempo a esa institución y de conseguir además títulos en Liga Rafaelina, y el ascenso del Federal B al A, además de potenciar a muchos jugadores de la cantera.

Liga Rafaelina: Hoy se completa la 1° Fecha del «Apertura» de Primera «B» con 6 partidos, desde las 15.30 en primera. Zona Norte: Arg. Vila vs. Indep. San Cristóbal; Sp. Roca vs. Arg. Humberto y Dep. Aldao vs. Moreno.

Zona Sur: Atl. María Juana vs. San Martín; La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara y Atl. Esmeralda vs. Bochófilo Bochazo.