Mirabella pidió por una transición "ordenada"

Roberto Mirabella pidió ayer que haya una transición ordenada en la provincia después de las elecciones. "En principio vamos a armar un equipo para que lleve adelante la transición con el gobierno actual y ojalá sea de la misma manera como fue la de Obeid con Binner, que fue ordenada, consensuada y donde hubo más de 1500 millones de pesos en caja, así que esperamos que sea de la misma naturaleza", sostuvo en declaraciones a LT9.

Al ser consultado sobre si pedirán que el gobierno actual se abstenga de tomar algunas decisiones, Mirabella señaló que "vamos a evaluar los temas que están en marcha y las cuestiones que tiene por delante para que no esté comprometido y que no tenga las manos atadas el próximo gobernador".

Sobre el pedido de apoyo de Perotti a la fórmula Fernández-Fernandez, el legislador y dirigente del justicialismo recordó que "siempre trabajamos por la unidad y en Santa Fe dimos un ejemplo de eso para ganar las elecciones, de que íbamos a acompañar al PJ a nivel nacional, la estrategia que defina y eso vamos a hacer".

Por otro lugar, como persona cercana al circulo íntimo de Omar Perotti, el representante del PJ habló del momento que atraviesa el futuro gobernador: “Omar (Perotti) se tomó unos días para descansar de lo vertiginoso que fueron estos seis meses de campaña. Ya a partir del último mes no dormíamos”.