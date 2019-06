Mayco Vivas titular en el inicio de los play offs Deportes 20 de junio de 2019 Redacción Por SUPER RUGBY

El Head Coach Gonzalo Quesada definió a los titulares de Jaguares para jugar el viernes, el partido por los cuartos de final del Súper Rugby ante la franquicia neocelandesa de Chiefs. Habrá doce modificaciones respecto del equipo que derrotó a Sunwolves el último viernes, ya que se mantienen Guido Petti, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere. El partido comenzará a las 19.05 hs. y se verá por ESPN 2, con el equipo argentino teniendo el objetivo de llegar por primera vez a las semifinales.

Para lograrlo, Quesada volverá a rotar un XV que recupera varios nombres de peso luego de la goleada sobre Sunwolves, la semana pasada. Entre ellos, Emiliano Boffelli, ausente ante los japoneses por una fractura nasal. El rosarino será fullback en lugar de Joaquín Tuculet.

Entre los tres cuartos habrá otras cuatro modificaciones. Matías Moroni jugará como wing por Santiago Carreras (suplente), Jerónimo de la Fuente ingresará por Santiago González Iglesias y volverá a actuar la pareja que más se repitió en la conducción: Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli por Domingo Miotti y Felipe Ezcurra, que irán al banco.

Los forwards renovarán a la tercera línea completa con los ingresos de Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera por Rodrigo Bruni, Francisco Gorrissen y Tomás Lezana y también la primera con los regresos de Santiago Medrano, Agustín Creevy y el rafaelino Mayco Vivas por Enrique Pieretto, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Tomás Lavanini acompañará a Guido Petti en reemplazo de Lucas Paulos como segunda.

Pasando en limpio así es la formación: Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (Cap) y Matías Moroni; Joaquín Díaz Bonilla y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Mayco Vivas.

Suplentes: Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro, Enrique Pieretto, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Santiago Carreras.



NO JUEGA HOY CRAR

Si bien se había informado originalmente que el partido postergado de la cuarta fecha de la Zona Reubicación del TRL, entre CRAR y Logaritmo, se iba a disputar este jueves, esto fue modificado. El equipo rosarino finalmente no aceptó viajar ya que debe hacerlo nuevamente el fin de semana. No se conoce aún la nueva fecha de disputa.