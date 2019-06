Trasladaron a Romero Policiales 20 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El cuerpo de Lorena Noemí Romero, la joven de 21 años que tras más de una semana desaparecida en Chaco fue encontrada muerta en las aguas del río Paraná frente a la ribera santafesina, fue trasladado ayer a Resistencia para ser sometido a una segunda autopsia. El cuerpo fue ingresado cerca de las 3:20 a la Morgue Judicial de Resistencia, donde el equipo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) local, realizará la nueva necropsia que fue ordenada por el fiscal Héctor Valdivia. El instructor dio una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad chaqueño, Daniel Chorvart, en la Casa de Gobierno provincial: "Queremos realizar un examen exhaustivo del cuerpo y de las evidencias. La investigación no descartó ninguna hipótesis pero teniendo siempre presente una perspectiva de género. Se están llevando a cabo diversas medidas probatorias", expresó. Por su parte, el ministro pidió respeto "con el dolor de la familia y con el manejo de la información". En ese sentido, Chorvart pidió a los medios que "no apresuren en la comunicación y en el uso, sobre todo de redes sociales, información que puede inducir a errores o llevar a conclusiones que lejos estaban de tener certeza". "Debemos tener presente que hay una familia, amigos, que cargan con un dolor", añadió. Lorena Romero había salido de la casa de su madre el domingo 9 de junio a las 20:00 hacia un comercio ubicado a unos 300 metros y jamás volvió a ser vista. La chica se había ido de su hogar sin su celular, el cual fue secuestrado y en la noche del martes se detuvo al novio de la joven, Ezequiel Ramos, de 24 años, como sospechoso. El muchacho admitió que se presentó en la casa de la chica, después de haber ido a pescar y beber con unos amigos, pero la madre le dijo que no estaba. Según la información difundida por Diario Norte, además, los perros rastreadores siguieron el rastro de la joven hasta un lugar próximo al sitio en el que su novio había estado bebiendo junto con sus amigos. Por otro lado, se constató que el joven, que no cuenta con antecedentes delictivos ni de violencia contra mujeres, no presentaba marcas, ni otros indicios de que haya estado en una situación de lucha. El cadáver de la joven fue encontrado desmembrado por pescadores en el río Paraná este domingo a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Reconquista.