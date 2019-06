Midgets del Litoral: hoy se corre la sexta en la ciudad de Morteros Deportes 20 de junio de 2019 Por Víctor Hugo Fux Luego de poco más de 29 años, el Midgets del Litoral volverá a competir hoy en Morteros, haciéndolo en el flamante Complejo Deporte Motor, en cumplimiento de la sexta fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller".

Ver galería 1 / 3 - FOTOS MARCELO SARPONTI GONZALO ZBRUN. Logró triunfar en la primera fecha y en la de invitados con José Luis Costamagna. HENRY MERKE. El susanense corrió en la última visita de la categoría a Morteros. OSCAR GIRAUDO. Otro piloto experimentado que compitió en la prueba de 1990.

La espera llegó a su fin. Hoy no se realizará una carrera especial tomando como referencia el aspecto deportivo, pero sí tendrá connotaciones particulares, toda vez que el Midgets del Litoral, tras una ausencia de más de 29 años, correrá nuevamente en la ciudad de Morteros.

La categoría utilizará el circuito diseñado en el predio del Complejo Deporte Motor de esa ciudad, en la vecina provincia de Córdoba, para llevar adelante la sexta fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Múller".

Se trata de un escenario que presenta un diseño que por los radios de giro, no tiene similitud con el que viene recibiendo a la especialidad desde el inicio del actual certamen, en la localidad de Vila.

Al menos, esa sensación la experimentaron los pilotos que estuvieron girando durante los entrenamientos que se desarrollaron en el flamante trazado, que recibió por última vez al Midgets del Litoral el 25 de marzo de 1990.

En aquella oportunidad, la victoria había quedado en poder de uno de los más calificados exponentes en los 52 años de historia de la AML, el múltiple campeón, Gabriel Maletto.

Los inscriptos en esa competencia, la que abrió la temporada, fueron 21, una cifra sencillamente menor a la que se registrará en este regreso, ya que se esperan aproximadamente medio centenar de máquinas.



LA ACTUALIDAD

Desde la puesta en marcha del presente certamen, el Midgets del Litoral mostró una notable consolidación en todos los aspectos.

La convocatoria, tanto de pilotos como de aficionados, superó las expectativas que se había planteado la AML, que hasta el momento hizo disputar en el circuito "Juan F. B. Basso", de su propiedad, las cinco fechas.

También fueron interesantes los espectáculos, que no solo se vivieron en el tradicional óvalo vilense, enclavado en el predio "Octavio Bessone", sino además, en otros atractivos complementarios.

Hoy, la categoría está disfrutando de un excelente momento, el que intentará certificar en el retorno que concretará en esta jornada a una ciudad que fue testigo de 15 pruebas, 10 por Torneo Oficial y 5 por Torneos de Verano.



EL CRONOGRAMA

Estos son los horarios de las actividades que se desarrollarán hoy: a las 10:00 cierre de inscripciones; a las 10:30 comienzo de las pruebas y desde las 12:30 series, semifinales, prefinales y finales.