Ben Hur y Atlético juegan por un lugar en los cuartos de final Deportes 20 de junio de 2019 Redacción Por El partido se disputará a las 15.30 en el estadio "Néstor Zenklusen" con el arbitraje de Mariano González. Se espera un gran marco de público.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS ARCHIVO REFERENTES OFENSIVOS./ Leonardo Ochoa es una pieza clave en la BH; Mauro Marconato tendrá su oportunidad en el Celeste.

No es la B Nacional, sino la Copa Santa Fe. Un torneo con mucha menos tradición y una trascendencia por ende bastante menor, aunque con un incentivo económico para no despreciar ya que el clasificado recibirá 170.000 pesos. Pero sin embargo, la expectativa en los hinchas de Ben Hur y Atlético es significativa, ya que se ha podido palpar en casi todos los rincones de la ciudad que se habla de este partido, y la venta anticipada de entradas en las dos instituciones ha marchado a buen ritmo para ratificarlo. Alrededor de 150 efectivos brindarán el servicio de seguridad en estadio y alrededores.

El 30 de mayo de 2008 se enfrentaron por última vez por la principal categoría de ascenso de la Argentina en esa cancha, con victoria del Lobo por 2 a 0 con goles de Lucas Lorenzatti y Sergio Valenti. Fue entre semana, nocturno y sin público visitante.

Esta tarde, desde las 15.30 en el estadio Néstor Zenklusen (que por ese entonces era el referente del fútbol benhurense en lo dirigencial) y con el arbitraje de Mariano González, volverán a verse las caras en un mano a mano de 90 minutos, donde si no hay un ganador al cabo del compromiso, quien pase a cuartos de final será el que se imponga en la definición por penales.

Ayer por la tarde se podía ver a los empleados marcar la cancha. El campo de juego luce impecable, recordando que fue resembrado hace tres semanas. No habrá excusas para los 22 protagonistas para desplegar un buen fútbol.

Pero habrá otros elementos motivadores. Ben Hur tiene ahora este torneo como uno de los principales focos de la temporada, luego de la eliminación en el Regional Amateur. Con un equipo que viene paralelamente peleando arriba en la Liga Rafaelina, para sus jugadores será muy especial afrontar este partido.

Por el lado de Atlético, finalmente estará Walter Otta en el banco. Algo que parecía muy difícil hace unas semanas se ha dado, que el nuevo entrenador de la Crema sea quien dirija al equipo. Y para la mayoría de los futbolistas que ha elegido será una prueba de fuego de cara a la posibilidad de ser tenidos en cuenta en la B Nacional.



EL EQUIPO DE TRULLET

Era de esperar que con la eliminación del Regional Amateur iba a haber bajas en Ben Hur. Rápidamente volvieron a sus clubes de origen Francisco Baranosky, Santiago Paz y Gabriel Giacopetti. Y en las últimas horas se confirmó la del delantero Nahuel Vera. A priori, podría sumarse el arquero Maximiliano Díaz.

Para este partido Carlos Trullet dispuso un 4-4-1-1, variando del 3-4-1-2 que fue durante la mayor parte habitual en el Regional. Por ejemplo, el flaco Mathier será ahora volante, ya que Besaccia estará en el lateral derecho. En la mitad de la cancha no estará Leandro Sola como titular, ya que el DT apuesta por la experiencia de Saavedra, y quiere más juego con Joaquín Castellano para sumarse a Escalada. Y arriba no habrá un referente de área, sino dos escurridizos, como Ynfante -con mayor movilidad- y Ochoa.



LOS NOMBRES DE OTTA

El nuevo técnico Celeste quiere sacarse dudas en este partido viendo lo que pueden dar jugadores que están en observación para la B Nacional. Igualmente del equipo liguista se mantienen los centrales Tellechea y Ré, el lateral izquierdo Roque Ramirez, y el volante Mateo Castellano, que podrá enfrentar nuevamente a su hermano como hace algunas semanas, en el 1 a 1 por Liga en cancha de Peñarol.

En el banco de suplentes se guarda un par de cartas importantes, con Diego Meza y el juvenil Matías Godoy, quien podría jugar sus últimos minutos en la Crema ya que suena con fuerza la alternativa de una transferencia.