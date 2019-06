Viotti sobre la presidencia: "es una etapa terminada"

Leonardo Viotti no señaló a Raúl "Lalo" Bonino como el responsable de su derrota. Pero sí adelantó que su etapa como Presidente del Concejo Municipal está "terminada".

Sobre la derrota del domingo, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), dijo: "no podría atribuirla a la falta de Lalo. Para retener los votos de Cambiemos de las PASO nos faltaron algo más de mil y algo y Lalo sacó más. No pudimos hacer que el mensaje que transmitimos del voto útil, sea captado por la gente. Fernando Muriel creció en más o menos la misma cantidad de votos que se nos fueron a nosotros. Quedamos a 9 puntos y siempre perdíamos por 20. Fue una buena elección", evaluó.

Sí marcó la influencia de la ruptura con Bonino "en lo personal, me dolió. Pero decidí no darle importancia. Puede que su actitud haya hecho que algunos votos no hayan venido. Pero eso no nos hubiera alcanzado".

De cara al futuro, "él tendrá que dar a conocer cuál es su posición. Si va a seguir estando o no. No es personal, más allá de que algunas actitudes duelen. Hay que ver si él quiere seguir estando en Cambiemos, si se quiere ir del PRO y si sus compañeros lo permiten. Tendremos que seguir trabajando en conjunto, más allá de estas diferencias que pueden haber. Hay que darle para adelante. Tenemos el desafío de seguir siendo la mayoría dentro del Concejo".

Respecto de la Presidencia, entendió que "faltan muchos meses y puede pasar de todo. Veremos quien está en condiciones. Lo que sí estoy casi seguro es que va a venir otra persona, esta es una etapa terminada. Tendremos que dar la discusión internamente y ver a quien le corresponde".

"Nosotros teníamos distintos acuerdos internos dentro de Cambiemos. Lalo no respetó algunos de ellos, pero ya pasó. Creo que esta etapa que viene, en donde la UCR tendrá la mayor cantidad de concejales. creo que la UCR se merece tener esa representación. Pero veremos. Primero tenemos la elección nacional y tendremos que trabajar todos juntos. Y esto siempre se termina de definir 3 o 4 días antes", concluyó.