Bonino: "Leo tuvo actitudes de soberbia, que rozan alguna ilegalidad o falta de ética"

El faltazo de Raúl "Lalo" Bonino, aquel 28 de abril por la noche, al comité de la UCR, aún sigue generando repercusiones en la política local. Luego de la derrota de Cambiemos del pasado domingo, el Presidente del Concejo Municipal fustigó al candidato al decir que su imagen "no representaba fielmente" a la coalición, que "reniega de la imagen y las políticas de Mauricio Macri" y que tuvo "actitudes de soberbia, que rozan alguna ilegalidad o falta de ética. No es algo que tradicionalmente esperaría uno de un dirigente de Cambiemos".

Bonino ya había anunciado que no apoyaría a Viotti tras las PASO. Y ayer, en declaraciones en "Reencuentro" (LT28 AM1470) profundizó sus diferencias. "No coincido ni veo en Leo la imagen de aquella persona que puede representar fielmente lo que Cambiemos viene representando a lo largo y a lo ancho del país, ni con el líder de Cambiemos que es Mauricio Macri. es alguien que reniega de la imagen y de las políticas de Mauricio Macri, no puede ser representante", señaló.

"Se fue a sacar la foto con Corral y con Macri para poder captar más votos. Votos que por ahí le costaba más llegar por el estilo y por la personalidad", agregó.

"Casualmente o coincidentemente, los caudales son similares", dijo en relación a que la cantidad de votos que había sacado él fueron los mismos que creció Castellano, con relación a las PASO. También comentó que un gran número de personas -que habían votado por él- le habían anticipado que no votarían por Viotti: "habían visto algunas actitudes que no correspondían a un representante de Cambiemos. Como actitudes de soberbia, que rozan alguna ilegalidad o falta de ética. No es algo que tradicionalmente esperaría uno de un dirigente de Cambiemos. Según mi parecer, estuvo muy lejos de estar a la altura de las circunstancia. No solo en campaña, sino en actitudes en su función política y a nivel personal".

Sobre la "ilegalidad", no quiso profundizar demasiado, pero sí dio a entender que tenía que ver con la entrega de credenciales truchas para un lavacoches menor de edad. "Lo aseveraron muchas fuentes. El comentario fue de muchos, incluso de la misma persona y hay fotografías de ello. Si uno quiere judicializar esto, entra en un ida y vuelta con la versión. La falsificación de una documentación pública no es menos que eso: ilegalidad", dijo pero indicó que "si hubiera sido definitivamente ilegal y hubiera tenido las pruebas en mis manos hubiera hecho la denuncia. Pero los protagonistas, que son los que más corroboraron estas cuestiones no hicieron la denuncia. Y es por estas cuestiones: es que no tiene la solidez necesaria para establecerse una denuncia". Y asestó: "si creen que es una calumnia o injuria, que me denuncien".



¿Y AHORA?

"No hablé con él (por Viotti) después de las elecciones y no creo que él tenga ganas de hablar conmigo", dijo Bonino. Respecto de la Presidencia del Cuerpo, indicó que "sería un honor seguir", pero que "no tendría problemas de bajar al llano".

Por otra parte, rechazó un pacto con el Ejecutivo. "Si los fantasmas que quieran ver fantasmas, que los vean. Yo hice un saludo protocolar a los candidatos electos: al Gobernador, Intendente, Senador y Concejala ganadora. Si ellos lo quisieran ver como un pacto, que lo vean así", indicó y ratificó que la relación es estrictamente "protocolar". "Dicen que somos un fracaso como oposición porque le dimos al oficialismo todo lo que pedían. ¿Nos tenemos que convertir en oposición por oposición misma? Estos son los análisis chatos y de poco vuelo que algunos hacen. No hay que trabajar en desgastar la imagen de uno u otro, sino para trabajar en función de la ciudad", completó.

¿Habrá un bloque propio del PRO? "Esas conversaciones no se han mantenido. No hemos tenido ninguna reunión formal", dijo y adelantó que el lunes habrá una reunión con los integrantes de Cambiemos. "Debatiremos un poco. Hay mucha gente enojada y me hacen responsable de la derrota. Estoy muy tranquilo con mi accionar porque lo hice a conciencia, defendiendo ideales y valores. Uno se puede equivocar, pero procurando trabajar de la mejor manera", añadió.

"Hacerme caso de una derrota, sería darme mucho valor. El resultado de mi elección, hubiera sido de mayor influencia. Hay que tener la humildad necesaria para reconocer adonde llegan las limitaciones de cada uno y no hay que subestimar a la gente porque decimos una cosa u otra. La gente no es tonta. La gente ha sabido elegir", comentó.

"Tengo que tener primero una charla profunda con la gente del PRO, después con quienes integran Cambiemos. Pero sabiendo que empiezan a soplar nuevos vientos. Que Cambiemos entra en una etapa de reconfiguración muy importante. Yo también me encuentro en una nueva etapa: no me trago más sapos y voy a defender a capa y espada a mis valores. Algunos de Cambiemos se han transformado en aquellas cosas a las cuales siempre hemos luchado solo para tener poder. Y eso no va", disparó.