Servicios por el feriado

La Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de conmemorarse el jueves 20 de junio un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, se organizó un cronograma diferenciado de servicios.



Recolección Domiciliaria: Anoche no hubo recolección. El servicio volverá a funcionar hoy, desde las 21, con la recolección de residuos recuperables.



Minibuses El servicio de minibuses funcionará durante el jueves 20, de 7 a 22, con las siguientes frecuencias:

Línea 1: cada 30 minutos.

Línea 2: cada 45 minutos.

Línea 3: cada 45 minutos.

Línea 4: cada 30 minutos.

Línea 5: cada 30 minutos.



ZEC El jueves 20, no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El sistema volverá a funcionar el viernes 21.



Cementerio El jueves 20, el Cementerio Municipal permanecerá abierto. La Administración estará cerrada y habrá una guardia mínima en caso de sepelio.



ERC La Estación de Residuos Clasificados (ERC) funcionará de manera normal en el horario de 7 a 19.



Complejo Ambiental El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas durante el jueves 20 retomando sus actividades el viernes 21.



Rafaela en Acción El dispositivo de servicios Rafaela en Acción instalado en Plaza Colón de barrio Villa Dominga no brindará atención al público el día jueves 20. Las actividades volverán el viernes 21.



Ámbito Educativo Cultural Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades el jueves 20 volviendo a las mismas el viernes 21.



Oficinas Municipales El Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no brindarán atención al público el jueves 20 retomando su actividad el viernes 21.