El nuevo Peugeot 208 GTi tendría 225 CV y será presentado en 2020

Así lo indicó una web francesa. Si bien es información extraoficial, la versión más deportiva del hatchback del león mantendría la base mecánica del actual, con el motor naftero 1.6 PureTech (ex THP) llevado hasta los 225 CV, con caja manual de sexta o automática de 8 marchas y sin ningún tipo de electrificación.

Peugeot tiene una gran tradición entre los denominados hot-hatch que comenzó con el icónico 205 GTi y se extendió a los 206, 207 y 208, que en su primera generación buscó volver a sus inicios, con varios detalles inspirados en el 205. Luego de la presentación de su sucesor en las versiones convencionales e incluso una variante 100% eléctrica, la marca del león está en pleno desarrollo de su versión más deportiva y comenzaron a circular algunos rumores sobre sus características.



Según la web francesa Feline.cc, el nuevo 208 GTI construido bajo la plataforma CMP, mantendrá el conocido motor naftero 1.6 THP, ahora rebautizado como PureTech pero con mayor potencia, pasando de 208 CV a 225 CV, asociado a una caja manual de 6 velocidades o a la nueva transmisión EAT8 de 8 marchas. Además, de acuerdo a este sitio, esta variante no contaría con ningún tipo de electrificación como se preveía inicialmente. Cabe aclarar que se trata de información no confirmada oficialmente, por lo que lo mencionamos en potencial.



Lo que sí está confirmado es su presentación y lanzamiento: para conocerlo en detalle habrá que esperar al último trimestre del año que viene, cuando haga su debut en el mercado europeo.



A nivel regional, como ya se sabe, hay buenas noticias: Peugeot tiene planeado fabricar hacia 2021 en la planta de El Palomar al nuevo 208 y para ello ya está trabajando en la adaptación del complejo industrial e incluso realizando tests de rodaje con unidades de prueba traídas del Viejo Continente.



En el Mercosur, la oferta mecánica estaría compuesta –al menos para las versiones más equipadas- por el motor naftero 1.2 PureTech (de 3 cilindros, con turbo, conocido en la serie anterior del Citroën C4 Cactus y en el DS 3) de 130 CV y 20,4 kgm de torque en reemplazo del conocido 1.6 VTi de 115 CV. Dada la radicación en esta planta de la plataforma CMP, en un futuro también se podría incorporar la próxima generación del 2008. (Fuente: www.16valvulas.com.ar)