Nuevo Mercedes-Benz GLB, un compacto pero con siete plazas

UNA FAMILIA TOP QUE SE AMPLIA

Mercedes-Benz sigue ampliando su gama de SUV’s: a los ya conocidos GLA, GLC, GLE –con sus variantes “Coupé”- y al mítico Clase G, ahora se suma el GLB, un Sport Utility compacto que comparte plataforma con el Clase A y se destaca por ofrecer hasta siete plazas.

Su diseño ya había sido anticipado hace algunos meses atrás en el Salón de Shangai con un concept car con ese mismo nombre y que por sus características ya estaba muy próximo al modelo de producción. Los cambios en el GLB de serie son muy pocos: el paragolpes delantero cuenta con un aspecto un poco más simple y se modificó la apariencia de la protección inferior, con un aplique de aluminio. También se reemplazaron las llantas y neumáticos todoterreno por otras más convencionales y de asfalto.

El resto de su figura permanece sin cambios respecto al prototipo, destacándose por una estética algo más cuadrada que en otros SUV’s de la marca y que recuerdan al anterior GLK, así como los grandes faros de Led.

Puertas adentro, se repite el planteo del concept, con un tablero en el que predominan las formas circulares y un diseño similar al del Clase A, con salidas de aire redondas tipo turbina de avión y los dos enormes displays unidos entre sí de 12,3” para el instrumental y de 10,3” para el avanzado sistema multimedia M-BUX. A diferencia del prototipo, los revestimientos ya no lucen ese llamativo color marrón, sino tonos oscuros, con predominancia del color negro y detalles en aluminio y madera.

Tal como señalamos en el título y al principio de la nota, la novedad es que ofrece tres filas de asientos, con una capacidad para transportar hasta siete pasajeros. Según la marca alemana, las dos plazas de la tercera fila, son plenamente funcionales y permiten que dos adultos de 1,68 metros de alto puedan viajar cómodamente. Esto refleja su mayor versatilidad y mejor aprovechamiento del espacio: con 4,62 metros de largo y 2,82 metros de distancia entre ejes, sus dimensiones son inferiores a las del GLC que sólo cuenta con capacidad para 5 ocupantes.

Mecánicamente, hasta el momento sólo fue presentada la versión 250 4Matic, impulsada por el motor naftero 2.0 turbo de cuatro cilindros (el mismo del Clase A250), que desarrolla 224 CV y 35,7 kgm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague y 8 marchas junto al sistema de tracción integral 4Matic con tres modos de conducción seleccionables (Eco/Comfort, Sport y Off-Road, que varían en el reparto de la tracción).

De esta manera, el GLB se planta como un producto más orientado al uso familiar y con ciertas aptitudes off-road, mientras que su hermano menor, el GLA ofrece una propuesta más del tipo crossover, pensada sobre todo para el uso en asfalto.

Por último, otra curiosidad tiene que ver con su fabricación: el GLB no será producido en Alemania o Estados Unidos, sino en la planta de Aguascalientes en México –para abastecer al mercado norteamericano, Europa y a nuestra región- y en Pekín, China, lo que demuestra la importancia que tiene el Gigante Asiático para la firma de Stuttgart. Su llegada a nuestro país aún no fue confirmada, pero estimamos que podría arribar hacia mediados o fines del año que viene.