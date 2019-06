Reunión pos elecciones tranquila en el Concejo Locales 19 de junio de 2019 Redacción Por Si bien este jueves no habrá sesión por el feriado del Día de la Bandera, este martes hubo reunión de comisión en la que se dio despacho a cinco proyectos. El clima fue de absoluta tranquilidad después de las elecciones generales del último domingo y sin chicanas. De todos modos, hubo caras de mayor felicidad que otras.

FOTO PRENSA CONCEJO A CARGO. Jorge Muriel, como vicepresidente 1º, estuvo al frente de la reunión de Comisión.

Con la ausencia del presidente del cuerpo legislativo, Raúl “Lalo” Bonino, por razones de salud y por tal motivo ese lugar estuvo a cargo del vicepresidente Jorge Muriel, el Concejo se reunió para dar despacho a diferentes proyectos. Otra apostilla de esta jornada fue que el ex candidato a intendente, Leonardo Viotti, llegó pasadas las 8.30 porque pensó que no había comisión por el feriado de este jueves en el que no habrá sesión pública.

Todas las miradas estaban puestas en este encuentro entre los concejales tras los resultados que dejaron ganadores y perdedores en las elecciones generales del último domingo. Sin embargo, no hubo clima pos electoral en el sexto piso del palacio municipal. Tal vez por el cansancio que dejó la intensa campaña o porque ninguno quiso dar algún paso en falso, lo concreto es que la de este martes, fue una reunión que se extendió un poco más de una hora y media y con absoluta armonía los ediles dieron despacho a proyectos que serán votados en la sesión del 27 de junio, la última antes del receso de julio.

Lo único fuera de este clima de paz, se dio en los pasillos, cuando Jorge Muriel y Leonardo Viotti salieron a buscar a sus despachos las carpetas referidas a la comisión de obra…allí el concejal oficialista, quien estaba exultante por el resultado obtenido por su espacio político, le dijo al pasar al concejal de Cambiemos algo así como "¿viste que la gente no es tonta?...Viotti mostró una sonrisa de ocasión y replicó al sostener “somos una oposición que sacó muchos votos…”. Capítulo cerrado y a otra cosa.



LOS PROYECTOS

TRATADOS EN COMISION

Uno de los proyectos que se trató este martes, impulsado por el bloque Cambiemos, tiene que ver con la creación de un “Hogar de protección contra la violencia de género y familiar el que deberá brindar apoyo, albergue, alimentación, contención, atención médica y psicológica, además de asesoramiento legal de manera transitoria a mujeres que sean víctimas de dichos flagelos”. Asimismo, proponen que las medidas de asistencia también alcancen a los hijos o hijas de las víctimas.

La concejala Alejandra Sagardoy, explicó a sus pares, que se requerirá la articulación con los distintos niveles del Estado y en el caso local con la Oficina de Violencia de Género dependiente del municipio, también con organizaciones sociales e instituciones que sean afines a esta temática y problemática. Dicha iniciativa seguirá siendo debatida en comisión, en tanto se cuente con datos que aporte el Instituto Nacional de la Mujer, ya que elaboró en 2017 un plan para avanzar en esta materia, destinando presupuesto a la construcción de hogares de estas características y todavía no fueron ejecutados.

En tanto obtuvieron despacho este martes un proyecto de ordenanza para que no se cobren los últimos 10 minutos de estacionamiento del ZEC; una minuta de comunicación para mejorar y renovar las oficinas del Predio de La Flor donde se realizan los exámenes prácticos para obtener la licencia de conducir; una minuta de comunicación para avanzar en el traslado del tanque australiano. También un proyecto para destacar al deportista Santiago Beltrocco y finalmente una ordenanza que regula las reservas en estacionamientos para personas con discapacidad.