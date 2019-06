Para Lifschitz, la derrota fue dura, pero previsible Locales 19 de junio de 2019 Redacción Por El gobernador de Santa Fe hizo un análisis de los resultados del domingo, donde el candidato del Frente Progresista Antonio Bonfatti perdió ante el peronista Omar Perotti. "La inseguridad seguramente tuvo que ver", admitió.

FOTO PRENSA IP ANALÍTICO. "Intuíamos que esto era posible porque las primarias habían marcado una supremacía del justicialismo bastante importante", dijo el gobernador.

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, admitió que, pese a la derrota en las elecciones a gobernador del último domingo -donde el candidato peronista Omar Perotti se impuso al socialista Antonio Bonfatti-, "hubo algún aviso previo, intuíamos que podía pasar".

Consultado sobre cómo había asimilado la performance del socialismo en los comicios provinciales, Lifschitz analizó: "Siempre una derrota deja un sabor amargo, pero había algún aviso previo. Intuíamos que esto era posible porque las primarias habían marcado una supremacía del justicialismo bastante importante".

Asimismo, señaló: "Los votos de los dos candidatos (Omar Perotti y María Eugenia Bielsa) superaban al Frente Progresista. La incógnita era ver cuántos votos retenía Perotti (de los de Bielsa) y creo que fueron la mayoría. Fue muy duro, pero previsible o con algunos avisos previos".

En declaraciones a la prensa santafesina, Lifschitz admitió que la inseguridad, una de las grandes preocupaciones de los santafesinos, condicionó en parte el resultado de los comicios. "Seguramente ha tenido que ver porque también fue el único tema de campaña de los adversarios. Tanto el peronismo como Cambiemos usaron eso como el caballito de batalla así que eso tuvo que ver", indicó.

En sentido, señaló que Perotti consiguió instalar la problemática de la inseguridad en la campaña. "Logró instalar la idea de que tiene una solución para este problema, o mejores respuestas que las que hemos podido dar nosotros. Así que esperamos ver una solución definitiva al problema a partir del 10 de diciembre", reflexionó.

No obstante, el titular de la Casa Gris dijo que el Frente Progresista "dejó un gobierno y una provincia en marcha y la gente lo valora", y concluyó: "Incluso fue algo reconocido por los propios opositores, como la salud, la educación, las obras, los avances en la Justicia, en el deporte y la cultura. No hay un tema en el que no hayamos avanzado positivamente. En todos estos temas dejamos plantado un hito. Ahora el próximo gobierno tendrá que sostener todo eso".

Consultado sobre si desde su lugar en la Cámara de Diputados -el Frente Progresista tendrá mayoría a partir del 10 de diciembre- seguirá insistiendo con la reforma de la Constitució, Lifschitz fue contundente: "Creo que sí, en la medida que haya consenso, un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas más importantes de la Legislatura. Tanto el Frente Progresista como el peronismo vuelven a tener la llave para tratar una reforma", finalizó el primer mandatario provincial.