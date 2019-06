Scaloni en su laberinto

(Periodista acreditado por LA OPINION, Copa América 2019).- En pocos minutos se perdió la consistencia y con ella, retornaron los interrogantes que surgen a partir de las evidencias. Por lo tanto, podríamos inferir que no había tal fortaleza y que en todo caso, esos momentos a los que alega Scaloni para comportarse en su eje, no fueron más que parpadeos y el equipo se cayó en si mismo para agitar los viejos fantasmas.

Ayer en la conferencia de prensa, cuando este cronista le preguntó sobre las debilidades que se manifestaron el sábado ante los cafeteros y las ventajas que otros combinados de esta copa, tomaron sobre los albicelestes, al menos después de haberse disputado la primera ronda de partidos, el entrenador rosarino se plantó alrededor de una idea, que no nos ha permitido advertir un proceso de autocrítca valioso, sanador.

No es un hombre que elige la pedantería y la suspicacia para sus análisis, pero, no enriquece el debate, se comporta con elementales razonamientos sin que ellos al carecer de profundidad, nos ayuden a ampliarle el poco crédito del que dispone para un desafío de esta complejidad.

Si uno toma una foto de esta primera parte de la Copa América, vamos a notar con nitidez los equipos cuyas convicciones se trasladaron a los resultados; Brasil, hostigado por sus propios seguidores en Sao Paulo, cuando destrabó el cerrojo boliviano, acomodó la carga y terminó con un buen margen. Es probable que el equipo de Tite todavía cargue con cierto descrédito que viene de la prematura salida del Mundial en Rusia y no alcance un 3 a 0 ante un equipo menor, para seducir a los torcededores. No obstante, está en camino y los goles alivian la heridas y generan respeto entre los futuros rivales.

Uruguay y Chile no necesitaron de grandes esfuerzos para sus imposiciones, lo que revela que conservan una mística copera que los ha consolidado en las últimas competencias continentales, particularmente a los trasandinos, que son lo bicampeones que llegaron a estas tierras a defender sus dos primeras estrellas a nivel internacional.

Después de estos resultados, que naturalmente no definen la robustez de un candidato, ya que se van a necesitar otras pruebas para ello, Lionel Scaloni proclama un entusiasmo, con aire de conformismo, aferrado a los 20 minutos de buen juego que Argentina desarrolló en el comienzo de la segunda mitad. Y esta mirada, que le da la derecha, ya que es verdad que hubo una reparación de fútbol, acompañada por otra de tipo emocional a tono y que en esa supremacía, llegó el golazo de Roger Martínez para derrumbarlo.

No es menos cierto que han sido insuficientes y que los recursos de los que dispone este equipo, tienen la flacidez de que la debilidad genera. Es difícil de aceptar en este nivel de torneos que Argentina cuente con un entrenador que está en un proceso formativo y que lo empírico, es parte de esa gimnasia de ensayo y error.

Esta noche volverá a exponer esa gama de limitaciones, bajo el condicionamiento que provocan, la escasa credibilidad de su mensaje y una incómoda posición del equipo en esta fase de grupo, en la que quedó en el ultimo lugar. Un lugar que podría ser inaudito pero que, si lo mensuramos con el nivel de juego de este tiempo, para nada sorprendente.



LOS NUEVOS Y LOS VIEJOS

Scaloni no confirmó la formación inicial para jugar hoy ante Paraguay en el magnifico estadio Mineirao de Belo Horizonte. Esto no invalida que según los movimientos de la última práctica, esa conformidad que transmitió en la conferencia de prensa, no estará reflejada y veremos un staff renovado y del cual saldrán, si comparamos lo sucedido en Fonte Noba, algunos de los mas jóvenes y también, otros que forman parte de la llamada generación dorada.

Renzo Saravia, cuyo trabajo quedó desdibujado por el desorden colectivo y su aporte al mismo, dejará ese cargo para que ingrese Milton Casco; no son muchos los antecedentes del jugador de River partiendo de titular en la Selección Mayor, pero, por experiencia y templanza, se impone casi naturalmente sobre el lateral de Racing.

El medio juego será restaurado parcialmente en nombres, pero además tendrá una modificación posicional. Roberto Pereyra, que se desempeña en la Premier League jugando para Watford, ocupará el lugar de Guido Rodriguez, frágil y confundido ante Colombia, y se desplazará a la derecha para armar una línea de 4 hombres donde, Lo Celso y Paredes ocupen mejor el espacio central. De Paul, otra de las modificaciones, en este caso para dejar en el banco a Angel Di María, suma en la intención de tener mas ancha la contención y mas compacto, el ataque.

Sin dudas la mayor apuesta, pero a su vez, la mas sentida por el entrenador, es la presencia de Lautaro Martínez, que extrañamante, no tuvo minutos en el debut y que ahora encuentra en Scaloni, el respaldo que ha tenido en los partidos de prueba antes de la Copa. El ex Racing es el goleador de este ciclo y da la sensación, que si impone sus condiciones, el Kun Agüero tendrá pocos espacios de aquí en más.

Por un lado, la tibieza en sus declaraciones y por otro, estas decisiones que pondrán a prueba las aptitudes del cuerpo técnico para que ese vestuario quebrado, apuntale en tiempos de escasas luces y poca disposición a cambiar esta historia.