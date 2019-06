Conversatorio sobre tecnología con perspectiva de género Información General 19 de junio de 2019 Redacción Por Estará orientado a visibilizar y difundir el aporte de referentes mujeres en ciencia, innovación y emprendedorismo para favorecer la presencia de estudiantes rafaelinas y de la región en carreras de corte tecnológico. Se realizará el 21 de junio a las 8:30 hs. en el Viejo Mercado, de manera libre y gratuita. Es posible inscribirse en www.unraf.edu.ar.

FOTO ARCHIVO// COMPLEJO CULTURAL DEL VIEJO MERCADO// Será el escenario donde se desarrollará el conversatorio.

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) genera actividades todo el año que complementan la formación en las aulas y brindan diferentes enfoques sobre temas académicos y de actualidad. Para esto, convoca a especialistas de diversos campos que aportan múltiples miradas y perspectivas. En este sentido, esta casa de altos estudios incorpora la perspectiva de género para visibilizar a mujeres que se desempeñan en ámbitos del quehacer científico, cultural, político y comunicacional de nuestro país, recuperando sus trayectorias profesionales, de vida y las contribuciones específicas desde sus disciplinas.

En este marco, la UNRaf realizará el Conversatorio “Mujeres haciendo tecnología. Miradas sobre la brecha tecnológica de género” que tendrá como protagonistas a la Dra. Mónica Romero, la Tec. Cecilia Ribecco, la Ing. María Pia Garat Nuñez y la Dra. Beatriz Introcaso. Contará con la moderación de la Dra. Carina Cortassa. La actividad se llevará a cabo el viernes 21 de junio a las 8:30 horas en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es impulsada desde la Secretaría de Articulación por la Comunidad a cargo de la Mg. María Cecilia Gutiérrez. Cuenta con la coordinación de la Dirección de Desarrollo Emprendedor y del Programa de Fortalecimiento al Ingreso y la Permanencia de los y las Estudiantes, cuyas responsables son la Lic. Andrea Minetti y la Esp. Cecilia Dionisio, respectivamente. Cuenta con el apoyo institucional de la Municipalidad de Rafaela, ACDICAR, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), el Centro de Investigación y Transferencia (CIT) UNRaf – CONICET y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Mónica Romero es Ingeniera Electrónica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Doctora en Ingeniería Egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Es docente y Responsable del Área de Electrónica de Potencia de la UNR. Se desempeña como investigadora del CIFASIS (Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas), primer Instituto del CONICET dedicado a la investigación en el área de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Beatriz Introcaso es Licenciada en Matemática y Doctora en Ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se desempeña como docente en esa Universidad y en el Instituto “San Juan Bautista de La Salle”. Además, es miembro del Área de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) y Consejera Directiva Docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR.

María Pía Garat Núnez es Ingeniera en Biotecnología por la Universidad ORT (Uruguay), Investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo y CEO de Eolo Pharma, empresa que desarrolla fármacos específicos para enfermedades como la diabetes tipo II y el síndrome metabólico. Forma parte del equipo de pre-incubación del proyecto BIOESPINN para el desarrollo de una plataforma de servicios de evaluación de medicamentos contra enfermedades metabólicas. Es también graduada de la IE Business School en donde realizó estudios acerca del creación y desarrollo de empresas de base tecnológica y científica.

Cecilia Ribecco es Especialista Docente en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación y Diplomada en Gestión del Desarrollo Emprendedor. Es Miembro del Executive Board de ASEA, primera mujer dentro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Emprendedores de Argentina. Co creó el ciclo especial para el capítulo de Women20 junto con el IAE Centro de Entrepreneurship de la Universidad Austral Argentina. Además, es Embajadora Regional Sudamérica del movimiento WED (Women’s Entrepreneurship Day) a cargo de la supervisión de 9 países, Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. Es también, Co Fundadora desde 2013 y Presidente de CRIAR - Comunidad de Mujeres Emprendedoras, Asociación Civil que tiene como objetivo abordar las problemáticas de género en el desarrollo de nuevos negocios, favorecer el intercambio de ideas y promover el desarrollo personal y profesional de la mujer.



Visibilizar para incorporar: más mujeres en ciencia y tecnologías

La ciencia, en tanto construcción social, está atravesada por desigualdades de género, por lo que se considera que la inclusión de la perspectiva de género en este campo es fundamental para lograr el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Asimismo, la persistencia de estereotipos de género, que identifican la ciencia y la tecnología con la masculinidad, producen un conocimiento androcéntrico y, por tanto, sesgado. Así, no sólo se discrimina a las mujeres en este ámbito, sino que se invisibilizan sus contribuciones en innovación, investigación y desarrollo de tecnología.

Para hacer avances significativos sobre este desequilibrio entonces, es necesario que más mujeres se interesen en el sector tecnológico desde temprana edad. No sólo como usuarias, sino como creadoras, profesionales y emprendedoras.

El cierre de la brecha de género es central en la producción de tecnología con impacto social e implica la motivación, formación y acompañamiento de la próxima generación de mujeres líderes en tecnología.

Tomando en cuenta que Rafaela tiene una amplia oferta de formación académica relacionada al campo de la innovación y la tecnología, es que se propone la realización de un Conversatorio con referentes mujeres en el campo de la tecnología y el emprendedorismo.