Comenzó el escrutinio definitivo Locales 19 de junio de 2019 Redacción Por EN LA SEDE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA

El Tribunal Electoral provincial comenzó ayer por la tarde el escrutinio definitivo tras las elecciones generales del último domingo en la que el rafaelino Omar Perotti se consagró como nuevo gobernador de Santa Fe a partir de diciembre.

Según informó LT 10, el recuento de votos se inició, como es habitual, por orden alfabético de cada uno de los departamentos, y ya se escrutaron Belgrano y Caseros. La actividad se retomará hoy a las 8 en la sede de calle 1º de Mayo y General López, con el departamento Castellanos entre otros.

Si bien el escrutinio definitivo de las elecciones PASO del pasado 28 de abril insumió 9 días de labor, esta vez el proceso demandaría menos días porque había menos candidatos en las boletas únicas. El secretario del Tribunal Electoral, Roberto Pascual, estimó que el recuento podría finalizar el próximo sábado.

En cuanto a los datos, el funcionario señaló que "generalmente los números se replican, normalmente hay pocas variantes entre el escrutinio provisorio y el definitivo con un voto más o un voto menos, pero no en lo que hace a porcentajes".

Pascual informó que hubo una sola presentación con respecto a irregularidades. "Es de la localidad de María Teresa y según denunciaron hubo gente que votó asistida por punteros que obedecían a un determinado color político", precisó. El planteo ingresó al Tribunal por mesa de entrada y fue recibido minutos antes que de comienzo el escrutinio. "No sabemos que va a generar ese expediente, una vez resuelto vamos a ver que decisión se toma en torno a esa denuncia".

En ese caso particular, Pascual dijo que no se computarán los votos hasta que no se defina la situación. Sin embargo el resto del escrutinio continuará con normalidad.

Tal como publicó este Diario, en dos localidades de la provincia se dio un empate. Fueron en Capibara y Pueblo Muñoz. De confirmarse en el cómputo definitivo esa paridad se utilizará, como se hace en estas situaciones, un bolillero para sortear el candidato ganador.