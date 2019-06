Cristina presentará su libro en Rosario Locales 19 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La candidata a vicepresidente de la Nación por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presentará su libro "Sinceramente" mañana a partir de las 17:00 en la sede del Centro de Convenciones Metropolitano, en el Alto Rosario Shopping, ubicado en la zona norte de Rosario, según informó el reelecto diputado provincial del PJ de Santa Fe, Leandro Busatto.

El legislador por el espacio Frente Juntos, que encabezó el gobernador electo de Santa Fe, el senador peronista Omar Perotti, anticipó que la presentación se realizará con el mismo formato al utilizado la semana pasada en Santiago del Estero.

La ex presidenta estará acompañada por el escritor Marcelo Figueras y, según Busatto, el acto es organizado por el Instituto Patria. Adelantó "que será con invitaciones" y que esta previsto que en el exterior del centro rosarino se instale una pantalla gigante para aquellos que concurran y que no cuenten con las invitaciones.

Además, reveló que esta confirmada la presencia de Alejandra Rodenas, compañera de fórmula de Perotti. "Todavía no sabemos si estará presente Perotti, no conocemos si su agenda se lo permitirá", dijo el diputado en declaraciones a Radio2-Rosario.