Corach: "Una Rafaela al 100% necesita de todos" Locales 19 de junio de 2019 Redacción Por ANALISIS POST ELECTORAL DEL JEFE DE GABINETE

FOTO LA OPINION EN LA OPINION. Marcos Corach consideró que "los desafíos por venir necesitan de todos".

Si bien está muy conforme por el resultado de las elecciones del domingo tanto a nivel local como provincial, el jefe de Gabinete municipal Marcos Corach, dijo palabras más palabras menos que el triunfo no da derecho a relajarse en la gestión municipal.

En una entrevista con LA OPINION, el funcionario destacó la importancia de la campaña y de las elecciones porque constituyen "momentos para debatir, para reflexionar y decidir sobre la ciudad que los rafaelinos queremos construir de cara al futuro".

Y al ser consultado sobre el desenlace de las elecciones generales no ocultó su enorme satisfacción. "Los ciudadanos ratificaron con su voto el rumbo de trabajo que propuso el intendente Luis Castellano. Quienes formamos parte de la gestión estamos felices y agradecidos. Como rafaelino y peronista, como integrante del frente Juntos, siento también el gran orgullo de que Omar Perotti haya sido consagrado gobernador de la provincia en una elección que demostró que poner por delante los intereses del conjunto es la mejor estrategia que podemos desarrollar como militantes y dirigentes", sostuvo a modo de reflexión post electoral.

De todos modos, Corach está lejos de bajar la guardia. "La campaña electoral quedó atrás. Desde el Municipio sentimos la responsabilidad que significa trabajar cada día para proteger a todos los vecinos y buscar que cada día la ciudad les ofrezca más y mejores servicios, más y mejores oportunidades para desarrollar acá y ahora sus proyectos de vida y de progreso", expresó ya enfocado en la agenda temática para lo que resta del año.

"Creemos que los desafíos que nos planteamos son importantes. Como lo dijo con claridad el Intendente en los últimos meses, el país está en una situación difícil que requiere, primero que nada, cuidar la ciudad. Cuidar el esfuerzo, el trabajo, las inversiones de quienes apuestan a una Rafaela productiva y grande", subrayó preocupado por la situación económica de crisis y su impacto en lo social y el mercado laboral.

Corach insistió en que "apostamos por una Rafaela al 100%, con una oferta de más y mejor infraestructura, de servicios accesibles y de calidad para sus vecinos, que la coloque en carrera por la mejor calidad de vida de la Argentina". "Sabemos que nuestros vecinos se han decidido por la experiencia y la solvencia de un gobierno de probada seriedad, pero también sabemos que la innovación y la persistencia en planificar la Rafaela del futuro son valores que nuestra gente siempre coloca en la balanza", aseguró el jefe de Gabinete municipal.

El funcionario remarcó que la clave será la construcción colectiva entre todos los sectores al sostener que "los desafíos por venir necesitan entonces de todos y de cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad, aportando desde su lugar, dialogando y acordando en el caso de la dirigencia de todas las fuerzas políticas, participando, proponiendo y reclamando en el caso de cada vecino". "En un contexto económico y social complicado en nuestro país es necesario que aunemos esfuerzos, que pongamos primero a Rafaela", reiteró.

Por último, Corach sostuvo que "las elecciones son tiempos de balance, es mucho lo que hemos logrado pero sabemos que aquí no hay 'cheques en blanco', por eso desde la gestión nos comprometemos cada día a dar lo máximo de nosotros, profundizar las líneas de trabajo sobre las que hay mayores acuerdos y reformar y modificar lo que requiera ser mejorado". Por eso su mensaje conciliador del final: "Esperamos contar con la capacidad de diálogo de todos los sectores a la hora de poner los intereses del conjunto por delante, porque Rafaela nos une".