Muestra "Papel protagónico" en el Complejo Cultural del Viejo Mercado

FOTO CP// PAPEL PROTAGONICO./ Se exhibe acompañando a Rafaela Lee en el marco de la Agenda Experimenta Papel.

El 24 de mayo con la presencia del escritor e ilustrador Istvansch se habilitó la muestra Papel Protagónico que acompaña el programa Rafaela Lee en el marco de la Agenda Experimenta Papel en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544). Papel protagónico que reúne originales del artista se exhibió el año pasado en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta además en nuestra ciudad con un paseo lúdico y una intervención del artista en la sala II del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" con Puatucha Rentes, la leyenda olvidada, donde se pueden ver los originales del libro que juega con los lugares comunes de la cultura y el arte.

El paseo lúdico que se extiende a lo largo del corredor fue pensado por quienes integran el equipo del Complejo Cultural del Viejo Mercado y desarrollado por personal municipal de diferentes secretarías a partir de libros claves que orientan cada espacio. En el corredor se pueden ver originales de "Fefa es así", la niña terrible que creó junto con María Teresa Andruetto, "El anillo del capitán Beto", un libro-álbum sobre la canción de Luis Alberto Spinetta, entre otros. En la parte central del corredor está el Bosque de la desobviación con guirnaldas de soles que cuelgan desde el techo y que reproducen la ilustración de "Obvio". Los soles transparentes son también originales del autor y forman parte de la instalación que invita a atravesar y tocar la ilustración que ha salido del plano así como a mirar desde la transparencia otros puntos, en busca de otras perspectivas. Abel regala soles, libro cine, fue desarrollado para disfrutar de la ilustración que cobra cuerpo en 3D así como de su narración con el uso de los auriculares. "Avión que va avión que viene", es una instalación con aviones de papel que reproducen los avioncitos de Laura Devetach, "Todo lo que es Juan", propone imaginar una ciudad con piezas de gran tamaño en el piso y pizarras magnéticas donde hay que identificar profesiones, relacionar imágenes y palabras. Las gigantes cintas que cuelgan desde el techo reproducen a gran escala cada una de las cintas de "Detrás de él estaba su nariz", el libro objeto. Son cintas de Möebius cuyos extremos como los de una página hacen que las historias comiencen una y otra vez para que soñemos con las historias infinitas. Las carpas de colores de "Mirá adentro", como su título, invitan a descubrir las páginas del libro reproducidas en el piso y las paredes laterales, para mirar y leer adentro, mientras las Calesitas de colores de Has visto hacen girar las preguntas sobre los colores. Al final del corredor los visitantes pueden conocer y/o leer las publicaciones del autor, así como dentro de la Biblioteca Pública Municipal, en la sala de lectura.

La muestra cuenta con guías, está dirigida a niños de sala de 3 a 3er grado y puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 13 hs y de 16 a 20 y los domingos de 17 a 20 hs solicitando un turno al 506119 o bien personalmente (Sarmiento 544).

Manteniendo un diálogo con la muestra se presentará próximamente la escritora Cecilia Bajour y la escritora Beatriz Actis quien ofrecerá una charla taller sobre la escritura a partir de la ilustración.



SOBRE EL AUTOR

Istvansch nació el 8 de octubre de 1968 en Madrid, España. Ilustrador, diseñador y escritor. Ha publicado libros en Argentina, México, Francia, España, Italia, Suiza, Colombia, EE.UU., Corea y Emiratos Árabes Unidos.

Fue distinguido con el Primer Premio Fantasía de Literatura Infantil, la primera mención del premio "Utopía Latinoamericana" (27º Congreso Internacional de IBBY, Colombia), el Premio Octogonal de Honor 2004 (CIELJ-RICOCHET, Francia), la Lista de Honor de IBBY 2016 y, en ocho ocasiones, libros suyos fueron incluidos en la Lista de Honor de ALIJA. Candidato por Argentina al Premio Hans Christian Andersen 2002 y 2004, y al premio Astrid Lindgren 2017 y 2018. Seleccionado para el 1° Catálogo Iberoamericano de Ilustración (Guadalajara, México, 2010) y varias veces en las exposiciones internacionales de ilustración de libros para niños de Bratislava, Bologna, Sàrmede y Buenos Aires.

Su estilo se caracteriza por el trabajo minucioso con la tijera y el papel. En honor a esta estética el Museo Barrilete, de la ciudad de Córdoba (Argentina), ha desarrollado durante 2017 y 2018 "Obras a la mano", una gigantesca muestra lúdica en donde los lectores pueden interactuar con sus dibujos.

En Ediciones del Eclipse creó "Libros-álbum del Eclipse", colección pionera de los álbumes en Argentina. Coordinó espacios dedicados al libro ilustrado en radio y televisión. Sus investigaciones en el campo de la ilustración lo han llevado a dar clases en todos los niveles de la enseñanza y a escribir artículos para revistas especializadas en varios países. Sus reflexiones están reunidas en el libro La otra lectura. Las ilustraciones en los libros para niños (Buenos Aires, Lugar Editorial).

Es fundador y miembro del Foro de Ilustradores/Argentina; fue organizador de las Muestras de Ilustración de libros para chicos de Buenos Aires; miembro de la Comisión Organizadora de Argentina Guest of Honnour, Bologna/2008 y de Argentina País Invitado en el 16 Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens, Río de Janeiro/2014. Curador de la Muestra Internacional de Ilustración "When cows fly?" (Bologna/2008) y de la Muestra de Ilustradores Argentinos (Río de Janeiro/2014).