Tienen 12, 14 y 17 años los menores ladrones Policiales 19 de junio de 2019 Redacción Por La Policía de nuestra ciudad detuvo a tres menores ladrones, y recuperó parte de lo malhabido.

FOTO ARCHIVO COLCHON. Un elemento similar fue recuperado por la Policía.

Agentes de la Subcomisaría 1ª (con sede en el barrio Monseñor Zazpe), tomaron conocimiento por parte de una vecina que reside en una vivienda que se ubica en la calle D. Mazzi al 1000, que durante su ausencia se ingresó a la finca luego de ser violentada una puerta trasera, y se llevó a cabo la sustracción de dos colchones, un teléfono celular, una minipimer, una procesadora y una pava eléctrica.

En el contexto investigativo, los servidores de la ley establecieron que no resultaron ajenos a dicho ilícito Kevin Agustín C. (12), Maximiliano S. (14), y Efraín N. (17).

Consecuentemente, tal lo adelantado en la mañana de ayer en nuestro sitio en Internet, en requisa domiciliaria concretada en un inmueble sito en Zurbriggen y Geuna (allí vive el pibe de 12 años de edad), fue secuestrado un colchón, arrojando resultados negativos acciones similares desarrolladas en viviendas ubicadas en las calles D. Mazzi al 1000 y P. Corti al 1000, donde residen los restantes involucrados en el referido hecho contra la propiedad.

Así las cosas, posterior a darse conocimiento de lo ocurrido al Juzgado de Menores, se da continuidad a labores investigativas a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho contra la propiedad de referencia.



ATAQUE A POLICIAS

EN FRONTERA

Personal policial de la ciudad de Frontera, en el cruce de las calles 24 de Septiembre y A. Gileta observó a un sujeto al comando de una motocicleta Honda Tornado, y movilizándose a excesiva velocidad.

Se trató de Nicolás L., quien se bajó del citado vehículo y corriendo se dio a la fuga.

Cuando los uniformados se dedicaron a cargar la motocicleta a un vehículo para trasladarla a sede policíaca a los fines pertinentes, un grupo de sujetos comenzó a insultarlos.

Y no todo quedó allí, habida cuenta de que unos 20 individuos se presentaron ante el inmueble que el Comando Radioeléctrico cuenta en Frontera, y arrojaron piedras y elementos contundentes hacia el edificio, lo que motivó un disparo disuasivo al aire (con posta de goma), no registrándose persona alguna lesionada.

Finalmente, la fiscal en turno ordenó que se dé inicio a una causa por los delitos de desobediencia, agresión sin lesiones y disturbios.



INVESTIGACION DE

HECHOS DELICTIVOS

La Policía de nuestra ciudad está abocada a tratar de esclarecer varios hechos contra la propiedad.

Uno de ellos tuvo lugar en una finca que se ubica en un sector de la calle Zaffetti, donde se cometió el ilícito aprovechando que persona alguna se hallaba en el inmueble.

De acuerdo a la fuente informativa, el dueño de casa se percató de la falta de dos pares de zapatillas.

Por otra parte, posterior a ser ejercida violencia en la puerta de ingreso a una finca, se llevó a cabo la sustracción de una bicicleta, cuchillos varios, una linterna y un equipo de música.



INCENDIO EN UNA

VIVIENDA RAFAELINA

Numerarios de la Seccional 1ª, intervinieron debido a un incendio accidental registrado en una vivienda sita en la calle Mosconi al 200.

En el lugar, una persona comentó que su primo manipuló una garrafa que se encontraba en el interior de una estufa a gas, y se produjo una explosión a la altura del pico, provocando un foco ígneo en un sector del comedor.

Al querer sofocarlo para que no dañe los muebles (entre otros elementos) allí ubicados, uno de los hombres sufrió quemaduras en buena parte de su cuerpo (ambos brazos y rostro), por lo que fue trasladado hasta un sanatorio local a los fines pertinentes.



ROBO EN DOMICILIO

DE ESTA CIUDAD

Un rafaelino experimentó un corte en el cuero cabelludo que motivó una asistencia médica, en el contexto de un robo a mano armada contabilizado en una finca sita en la calle Rojas al 1100.

Todo indicaría que dos delincuentes ingresaron tras violentar una puerta, y luego de amenazar y causar una lesión a una de las personas que allí pernoctaban, huyeron con un botín que estaría en el orden de los 5.000 pesos en efectivo.