2 mujeres muertas: una con el cuerpo mutilado Policiales 19 de junio de 2019 Redacción Por El cadáver de una joven chaqueña desaparecida y hallado en Reconquista, y el de una mujer encontrada en Buenos Aires, motivan actuaciones de la Policía.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Policía de Chaco confirmó que el cadáver mutilado encontrado en las aguas del Río Paraná, a unos 80 kilómetros de la santafesina ciudad de Reconquista, pertenece a Lorena Noemí Romero, una joven de 21 años de edad que había desaparecido el 9 de junio pasado tras salir de su casa de Resistencia, en Chaco.

El cuerpo fue hallado por pescadores cerca de la desembocadura del río San Javier, y en la Morgue Judicial de Reconquista fue sometido a una autopsia, cuyo resultado se conocería en próximas horas.

Por el caso permanecía detenido el novio de la joven, Ezequiel Ramos, de 24 años, mientras que encargados de las investigaciones secuestraron los autos de un tío y de un amigo del muchacho.

La división Antecedentes Personales de la Policía de Chaco informó que "luego de exhaustivo análisis de las impresiones remitidas por personal del Gabinete Científico de la provincia de Santa Fe, las mismas se corresponden científicamente con las presentes en la ficha proporcionada a esta instancia por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a través de la Policía Federal Argentina".

Una de las cuestiones a determinar es si la joven fue asesinada o se suicidó al arrojarse a las aguas fluviales, y su cuerpo fue desmembrado por la acción de alguna embarcación.

Lorena Ramos había salido de la casa de su madre el domingo 9 de junio a las 20, hacia un comercio ubicado a unos 300 metros y jamás volvió a ser vista.

La chica se había ido de su hogar sin su teléfono celular, que fue secuestrado en el marco de la investigación del caso.

La fiscal del caso ordenó la detención de Ramos como sospechoso, y el joven admitió que se presentó en la casa de la chica, después de haber ido a pescar y beber con unos amigos, pero la madre le dijo que no estaba.

Según información difundida por Diario Norte, perros rastreadores siguieron el rastro de la joven hasta un lugar próximo al sitio en el que su novio había estado bebiendo junto con sus amigos.

Por otro lado, se constató que el muchacho -que no cuenta con antecedentes delictivos ni de violencia contra mujeres- no presentaba marcas ni otros indicios de que haya estado en una situación de lucha.



ENVUELTA EN

UNA FRAZADA

Por otra parte, una mujer envuelta en una frazada fue hallada sin vida en la vía pública del barrio porteño de Colegiales, y la Justicia investiga las causas de la muerte y quiénes fueron las personas que la arrojaron desde un vehículo, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hallazgo ocurrió alrededor de las 7 de ayer en Céspedes al 2900, y se supone que se trataría de una mujer de entre 25 y 30 años, que no había sido identificada.

Se estima que el deceso, cuyas causas tampoco se habían establecido se produjo hace varios días, ya que el cadáver se encontraba en proceso de descomposición.

La mujer se encontraba vestida con una calza y un buzo de color negro, y zapatillas blancas.

Las primeras hipótesis señalaron que la víctima fue asesinada en otro lugar y llevada al sitio en el que fue encontrada, y esto se confirmó luego de que aparecieron imágenes en cámaras de seguridad de la zona, donde se ve el momento en que el cuerpo de la mujer es arrojado desde un vehículo.

Las fuentes informaron que a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia ni tenía una bolsa en la cabeza, tal como había trascendido durante las primeras horas, como tampoco disparos, cortes ni golpes.

Por el momento, el expediente fue caratulado como muerte por causa dudosa.