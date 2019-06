Nuevo disco de Ed Sheeran incluye tema grabado con Paulo Londra

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El cantante británico Ed Sheeran, una de las máximas figuras del pop mundial, grabó un tema junto al principal referente del trap argentino, el cordobés Paulo Londra, que estará incluido en su nuevo disco, en el que también participan estrellas internacionales como Bruno Mars, Justin Bieber, Eminem y Camila Cabello, entre otros.

El tema lleva por título "Nothing on you" y también participa de él el rapero londinense Dave, una de las máximas figuras del hip hop británico de los últimos años.

Con apenas 21 años, Paulo Ezequiel Londra Farías, más conocido como Paulo Londra, se convirtió rápidamente en la principal figura argentina del trap tras debutar a principios de 2017 con el tema "Relax".

Su único disco hasta el momento, "Homerum", de reciente lanzamiento, incluyó el megahit "Adán y Eva", la canción récord en cuanto a reproducciones en las plataformas musicales: solo en YouTube acumula ya más de 570 millones de vistas.

"Soy un gran admirador de todos los artistas con los que trabajé en el álbum, ya sea por seguirlos desde que comenzaron sus carreras o por haber escuchado muchas veces sus discos. Son artistas que me inspiran y le otorgan algo especial a cada tema", dijo Ed Sheeran al anunciar su nuevo disco, el sexto de su carrera.

El músico británico presentó hoy la lista de temas oficial de su nuevo álbum, titulado "No.6 Collaborations Project", cuyo lanzamiento fue confirmado para el 12 de julio próximo.

El álbum cuenta con 15 canciones e incluye 22 colaboraciones junto a varios de los músicos favoritos de Sheeran, como Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Eminem, Travis Scott, Justin Bieber, Bruno Mars, y Stormzy, entre otros.

La gran sorpresa de este álbum es la participación del cordobés Paulo Londra, en una noticia que de inmediato revolucionó las redes sociales de Argentina, convirtiendo el anuncio en trending topic.

La oficialización de los temas llegó tras la salida de los éxitos internacionales de "I Don’t Care" con Justin Bieber y "Cross Me", con Chance the Rapper a& PnB Rock.

Ambas canciones, que llegaron a superar los 750 millones de reproducciones a la fecha, están incluidas en el álbum.

"I Don’t Care" se aseguró el último viernes cinco semanas consecutivas en la posición N° 1 de la lista oficial de singles en Reino Unido.