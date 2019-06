Tras el triunfo, Perotti apura sus definiciones Locales 19 de junio de 2019 Redacción Por Sin más tiempo para festejar, el senador nacional pareciera que debe manifestar públicamente cómo jugará en las elecciones nacionales.

El gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, festejó su triunfo en las elecciones generales del domingo primero en Rafaela, el domingo por la noche, y luego en la ciudad de Santa Fe ya en la madrugada del lunes. Por su conquista electoral que le permitió recuperar la provincia para el peronismo tras 12 años de gobierno del Frente Progresista recibió felicitaciones desde todos los puntos cardinales de la política, desde el actual gobernador, Miguel Lifschitz hasta de los principales dirigentes del PJ nacional justo en la semana que cierran los plazos para la presentación de listas de candidatos a presidente y en el caso de Santa Fe, también para diputados nacionales.

Cómo se conformará esta lista es el interrogante por estas horas. Y el otro es si finalmente Perotti definirá su posición ante un contexto nacional enrarecido donde se configuran tres escenarios hipotéticos: mantenerse al margen, manifestar su respaldo a la fórmula del peronismo que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández o bien darle un guiño a la que integran Mauricio Macri y el senador, Miguel Pichetto, con quien comparte bloque en la Cámara alta.

Por lo pronto, en su discurso del lunes Perotti admitió su deseo de que María Eugenia Bielsa pueda sumarse a su equipo de gobierno.

Mientras tanto, el precandidato a presidente por el Frente Todos, Alberto Fernández, dijo que con Perotti mantiene contacto permanente y lo calificó como “un dirigente muy importante para Argentina y el futuro”. En diálogo con Radio con Vos, Fernández dijo que “es justo y razonable” que Perotti haya celebrado como lo hizo -sin menciones para los referentes del peronismo nacional- porque “el triunfo de Omar es de Omar y los santafesinos, no es nuestro, es un gran triunfo de todo el peronismo santafesino que fue capaz de unirse para generar una propuesta”.

“Está muy bien que haya celebrado así, yo no esperaba otra cosa”, amplió el precandidato presidencial que luego se despachó con varios elogios para el gobernador electo. “Hablamos ayer (lunes) y estuvimos permanentemente en contacto con él. Yo lo califico como un dirigente muy importante para Argentina y el futuro. Tengo la mejor opinión”, consideró.

Finalmente, consultado sobre el armado de listas de candidatos a diputados nacionales en Santa Fe, Fernández dijo estar “confiado” de que contará con el apoyo del peronismo.

Por su parte, la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas, aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que su espacio se aleje del peronismo a nivel nacional. "Eso lo descarto completamente porque nosotros somos parte del diálogo del Partido Justicialista y no podríamos traicionar la voluntad de nuestros electores de ese modo", resaltó en declaraciones a FM La Patriada.

Por otra parte, Rodenas explicó que "todavía no está decidido" a qué candidato presidencial va a apoyar en los próximos comicios de octubre, pero aseguró que se va a "enfocar en un proyecto de unidad que está en marcha".

Además, la compañera de fórmula de Perotti desestimó un acercamiento entre su futura administración y el senador Pichetto, quien será candidato a vicepresidente del frente oficialista "Juntos por el Cambio".

"Omar ha sido muy crítico de las políticas nacionales, y yo también lo soy, de todas esas políticas que han afectado a la matriz productiva de la provincia de Santa Fe", aclaró. Toda una pista.