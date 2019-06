Gutiérrez no sigue en Peñarol Deportes 19 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Leonardo Gutiérrez no continuará como entrenador principal de Peñarol de Mar del Plata en la Liga Nacional de Básquetbol, club en el que debutó en ese rol y se desempeñó durante las últimas dos temporadas.

"Estoy dolido por no haber podido tener una charla previa a la contratación de Gabriel Piccato. Sobre todo porque considero que tengo una amistad con Domingo Robles y creo que nos tendríamos que haber sentado a charlar, tomar un café y analizar la temporada. Capaz que no teníamos que hablar del asunto, se iba a decantar solo que no iba a continuar: primero porque Peñarol necesita un cambio, así como yo también. Esa es la realidad. Pero el dolor está. Me enteré que no continuaba, por más que ya lo sabía o presentía, por las redes sociales ya que no pude tener una charla con él o con alguien del club", expresó quien fuera jugador de Ben Hur al sitio basquetplus.com.

