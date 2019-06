Continúan investigando el origen del inédito apagón Nacionales 19 de junio de 2019 Redacción Por AUN NO HAY PRECISIONES OFICIALES

BUENOS AIRES, 19 (NA).- A más de 48 horas del inédito apagón que afectó a toda la Argentina con excepción de Tierra del Fuego, el Gobierno aún no tiene precisiones sobre las causas del traumático episodio que abre interrogantes sobre la sustentabilidad de un sistema energético que cuesta unos US$ 9.500 millones de dólares anuales mantener.

"Se siguen investigando las causas para determinar con precisión lo ocurrido, pero aún no tenemos información para brindar", dijo un portavoz de la Secretaría de Energía consultado por la agencia NA.

Sobre la posibilidad de que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, concurra al Congreso a brindar un informe, el vocero dijo que sobre ese tema no hay novedades y que tampoco se recibió convocatoria alguna por parte del Parlamento.

Por ahora, la información que trascendió es que se identificaron cuatro fallas: dos inconvenientes en el sistema de transmisión y dos centrales que se subieron tarde al sistema, según indicaron las empresas Transener y Cammesa.

Uno de los problemas fue que hubo alertas sobre dos desperfectos en el sistema de transmisión y en ese punto dos centrales demoraron en reaccionar.

Pero aún no hay precisiones sobre cómo ocurrieron esas fallas y menos aún si existe alguna sospecha de eventual sabotaje. La Secretaría de Energía anunció el lunes que, como prevención, la red nacional tomará 25% menos de energía del Litoral, donde se originó el problema.

A las 18:00 de este martes, había 3.254 usuarios sin suministro en el área de Edenor y 13.142 en la de Edesur.

En total, poco más de los 16.000, la mitad de los 30.000 que se habían informado el lunes por la noche.

Lo que está más claro hasta ahora es que el origen de los problemas se desató en el corredor Litoral.