Se viene el Femenino

FOTO LA OPINIÓN LANZAMIENTO. / Anoche se presentó el Fútbol Femenino de LRF.

Más de veinte años tuvieron que pasar para que regrese el fútbol femenino al certamen doméstico. El próximo domingo dará inicio al torneo Apertura de Fútbol Femenino 2019 de Liga Rafaelina de Fútbol en una primera fecha que se disputará en cancha de Sportivo Norte.

Finalmente serán siete los clubes que participarán y Atlético lo hará sólo con un equipo y se sumó a último momento el elenco de barrio Barranquitas.

La primera fecha se jugará de la siguiente forma: 09.30 hs. Arg. Vila vs Ben Hur, 11 hs. 9 de Julio vs Def. de Frontera, 12.30 hs. Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela. Libre: La Hidráulica.



Adelantos. La 11ª fecha del Apertura de Primera A tendrá como adelanto, el día viernes a las 22 hs, Libertad vs Talleres (MJ). El domingo, jugarán: 12.30hs Atlético vs Ferro, 14 hs 9 de Julio vs Sportivo Norte, 15.30hs Ramona vs Tacural, Peñarol vs Florida, Brown vs Unión. 21.30hs Quilmes vs Ben Hur