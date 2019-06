El aumento de la tasa rondará el 20% para el segundo semestre

Mañana, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dará a conocer el Indice de Precios al Consumidor a nivel mayorista. Con este, se completarán todos los datos para que surja de la fórmula polinómica, el porcentaje de incremento de la Tasa General de Inmuebles para el segundo semestre en la ciudad de Rafaela. Se estima que podría rondar el 20%. A diferencia de los años anteriores, no habrá intervención del Concejo Municipal. En las próximas semanas llegarán las boletas a cada domicilio.

Pero, ¿qué es la fórmula polinómica? Es un cálculo matemático que surge de los datos oficiales desde el mes de noviembre hasta mayo (para el segundo semestre) y de junio a octubre (para el segundo). Si bien la decisión política comenzó a plantearse en 2016, se terminó aprobando en 2017 para la ordenanza Tributaria de 2018. Hasta 2016, eran los concejales los que determinaban no solo el porcentaje del incremento, sino también la forma de cobrarlo. Es así que, en muchas oportunidades, no sólo se debatían números, sino también si era o no "escalonado". Ahora, con este cálculo matemático, se evita cualquier tipo de discusión política.

El año pasado, fue el Concejo Municipal que tenía que ratificar o modificar el porcentaje. De hecho, en el primer semestre, se ratificó, pero con un agregado: la oposición decidió congelar los sueldos del personal político para el segundo semestre. Con ese "ahorro", se terminó reduciendo el impacto del segundo incremento, pasando de 13% a un 8%. En términos reales, no fue de mucho: eran algunas decenas de pesos, dado que iba tanto a quienes pertenecen a la 1ª Especial como a las categorías más bajas de la TGI, como la octava (para terrenos rurales). La medida había sido fuertemente cuestionada no solo por el personal político del Ejecutivo (en estricto off the record) sino que también por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que entendía que el destino podría haber estado vinculado a potenciar el desarrollo económico de la ciudad (por ejemplo, entregando microcréditos).

En noviembre pasado, se presentaron nuevamente al Concejo Municipal los datos correspondientes al incremento que se iba a dar en esta primera parte del 2019. Fue un 33,50%. Es por ello que la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) se elevará hasta el segundo semestre a $ 1,74.

¿Para que sirve la UCM? La Ordenanza Tributaria determina todas las tasas, derechos, sisas, etc, que cobra el Municipio de Rafaela. En el texto, no se habla en pesos, sino de UCM. Para determinar cuánto se debe pagar, se multiplican esas UCM por los pesos que valen. De esta forma, cada vez que la fórmula polinómica modifica la Tasa General de Inmuebles, también lo hace con el resto de los Tributos Municipales, siendo el principal el Derecho de Registro de Inspección.

Así, el incremento haría que la UCM se "devalúe", pasando de los actuales $ 1,74 a unos $ 2.10.



YA NO INTERVIENE EL CONCEJO

El artículo 31º de la Ordenanza Tributaria 2019 (Nº 5053) determina que "el Departamento Ejecutivo Municipal modificará el valor de la UCM, con una periodicidad no inferior a 6 (seis) meses, a partir de la promulgación de la presente, según índices de noviembre a abril y de mayo a octubre de acuerdo a un coeficiente de ajuste (...)". Como se podrá leer, no se habla de la intervención del Concejo Municipal: simplemente, lo modifica el Ejecutivo.

Veamos qué decía la Tributaria de 2018 (Nº 4908): "El Departamento Ejecutivo Municipal propondrá, con aprobación del Concejo Municipal modificar la UCM 8...)".

De esta forma, se comprueba que ya no es facultad del Concejo, sino que el Cuerpo Legislativo, al aprobar la Tributaria correspondiente a este año, se la cedió al Ejecutivo Municipal. Y lo será, al menos, hasta final de año, momento en que se discuta una nueva Tributaria, la correspondiente al 2020.

Quizás esta haya sido la forma que se encontró para que no haya una discusión política sobre lo que se entendía que era una forma científica -y, por lo tanto, objetiva- de ajustar los tributos por inflación. Lo cierto es que, hasta ahora, esto no había sido dado a conocer. Pese a que se votó a finales del año pasado.



COMO SE SACA EL CALCULO

¿Cómo se compone la polinómica? Está compuesta en un 50% de ponderación al "ajuste de remuneraciones para la Categoría 15 del Personal", en un 10% a la variación precio Gas Oil Grado II de estaciones YPF - Precio Al Público- en la Provincia de Santa Fe, ciudad de Rafaela, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y en un 40% de la ponderación, la variación del Indice de Precios Mayoristas nivel general del INDEC (este es el dato que se dará a conocer oficialmente mañana).