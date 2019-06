"Es el momento de planificar y hacer un centro para los próximos 100 años"

Tan cansado como reconfortado, Luis Castellano dedicó el feriado del lunes a las entrevistas pero fundamentalmente a responder tantísimos mensajes que le llegaron por WhatSapp con las felicitaciones del caso por haber obtenido la reelección como intendente con un amplio margen. "Me acosté a las 4 de la mañana del lunes, pero no dormí tanto porque después atendí llamados de amigos y en especial de medios que pedían entrevistas, como ustedes", dice en la tardecita de este lunes desde la tranquilidad de su hogar. "Todavía tengo como 100 mensajes que contestar", admite. ¿Y de quiénes son? "De amigos, de compañeros y muchísimos de vecinos con los que venimos trabajando o charlando sobre las necesidades de los barrios. La cercanía que planteamos con la gente se traduce en este vínculo personal que se va formando. No me quejo, para nada, al contrario, estoy agradecido que se tomen la molestia de saludar y felicitar. Por eso corresponde el gesto de contestar y devolver el afecto", sostuvo.

Después de un primer semestre marcado por las elecciones provinciales, en la que debió hacer campaña primero para las PASO y luego para las generales, Castellano volverá hoy al Municipio para dedicarse de lleno a la gestión. "Si bien siempre mantuvimos el ritmo en el gobierno municipal, la campaña fue exigente sin duda. Ahora ya pasaron las elecciones y se abre un nuevo escenario", afirmó el Intendente. "Que la ciudad me haga tres veces Intendente me llena de orgullo pero también de responsabilidad. Voy a poner todo de mí para dar lo mejor", repite.

El domingo pudo haber sido mejor, remarca. Celebró en familia junto a sus tres hijos el Día del Padre, se mostró en una foto muy sonriente con ellos y después las urnas, como la ruleta en el casino, consagraron un pleno para el peronismo de Rafaela: ganaron Omar Perotti, Alcides Calvo, Castellano y Brenda Vimo.

De todos modos, el día después de la elección de Omar Perotti como gobernador es "el tema". Castellano está "entusiasmadísimo en lo que se viene" pero al mismo tiempo admite que "lo de Omar es difícil de procesar, es histórico, todavía no lo terminamos de dimensionar". Cuenta que al llegar al Hotel Toscano el domingo por la noche para celebrar con Perotti, fue invitado a participar de la conferencia de prensa frente a todos los medios, los de acá y los de afuera sea de la Provincia o de Buenos Aires. "Había una enorme expectativa por el mensaje de Omar, me invitó a estar y ahora vemos las fotos en todos los diarios nacionales, estamos ahí juntos. El impacto de esta elección es enorme", agregó.

-¿Cómo imagina la relación entre Municipio y Provincia a partir de la llegada de Perotti a la Casa Gris?

-Un gran futuro. Imagino estos próximos seis meses empezando a planificar los temas prioritarios de la ciudad para coordinar con la Provincia, juntos. Tenemos que tener equipos vinculados. Por supuesto que Omar tendrá su gestión enfocada a toda la Provincia. Está claro que la seguridad es el desafío más importante, pero también la educación, el empleo y la producción, siempre dentro de los límites lógicos que tienen una Provincia y el Municipio. También las obras de infraestructura. En las dos jornadas con equipos técnicos que contaron con una amplísima participación que hemos realizado, surgieron muchas buenas ideas que ahora debemos procesar, generar proyectos y luego gestionar.

-¿En materia de gestión cotidiana?

-No hay secretos, tenemos que seguir fortaleciendo los vínculos con todos los vecinos, en particular a través de Rafaela en Acción que es un programa bandera para mantener esa cercanía. En los últimos meses hicimos un gran trabajo con las familias, a las que visitamos en sus hogares y caminatas en las que surgieron temas que ahora tenemos en agenda. Además, mantener el diálogo con las comisiones vecinales para trabajar las obras importantes pero también lo que hace a los detalles cotidianos que hacen a la calidad de vida. También vamos a continuar con las obras de pavimento y de cloacas en los barrios Villa Aero Club y Villa Los Alamos que están en marcha después de un proceso participativo junto a los vecinos. A esto hay que sumar los programas sociales, educativos y de capacitación entre tantos otros.

-¿Qué vislumbra en materia de obras? La ampliación del suelo industrial y el gasoducto aparecieron fuerte en campaña.

-En principio creo que hay un futuro muy grande del Area Metropolitana. En esta dirección debemos trabajar en los próximos meses. Respecto a la ampliación del área industrial en un predio de 20 hectáreas hay que continuar trabajando con el Ministerio de la Producción de la Provincia. Si bien ya se firmaron los convenios con el privado que aporta la tierra, hay un compromiso de la Provincia para aportar las obras de infraestructura. Y con respecto a la red domiciliaria de gas constituye un desafío para el segundo semestre. El avance del gasoducto marcha bien, se terminará este año. Y ya nosotros tenemos todos los proyectos listos de todos los barrios y del PAER. Pero hasta ahora no logramos el respaldo de la empresa prestadora, Litoral Gas, para que realice un aporte que permita un alivio a los bolsillos de los vecinos más allá de que se debe hacer a través del sistema de contribución por mejoras. Nos sentamos varias veces, pero no pudimos ponernos de acuerdo, incluso le hemos enviado una carta documento. Sentimos que corresponde que haga un esfuerzo, tiene la tarifa liberada y el nuevo gasoducto lo financia la Nación. De todas formas el proceso de negociación está abierto.

-¿Y la refuncionalización del microcentro?

-Es el momento de planificar y hacer un centro para los próximos 100 años. Tenemos que avanzar hacia un proyecto integral que comprenda no sólo bulevar Santa Fe sino también la Recova y los ex Almacenes Ripamonti y la plaza 25 de Mayo. Está en la agenda y ahora con el apoyo de la Provincia vamos a poder avanzar, estoy seguro, y claro está, también con la participación de los frentistas y las instituciones en el proceso.