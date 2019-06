El Talón de Aquiles Notas de Opinión 18 de junio de 2019 Por Juan Carlos Fessia OPINION

La política en la Argentina, para unos pasa a ser un eslabón perdido y para otros, una necesidad para continuar viviendo en democracia. Decía un filósofo, “La madera consumida por el fuego, se convierte en ceniza, los astros cambian de posición en el cielo, los seres vivos nacen, crecen y mueren.

¡Que es lo real? La realidad se compone por las formas de todo aquello que se nos pueda ocurrir y existe una sola cosa de cada forma, nada es igual, todo puede ser parecido, encontrar las formas solo depende de la razón. “La grieta “social que hoy tenemos, es en cierta forma producto de la ignorancia producida, generada por las partes y por carecer del uso aplicado de la razón.

La grieta es un debate permanente de los unos y los otros y esta acarrea en el ocultismo colectivo una sensación de placer y a la vez de angustia. No proceso mis ideas, no cuido mis palabras, el otro pasó a ser mi enemigo. Repetimos como loros conceptos que no conocemos y generamos ese eco negativo, que es absorbido por todos.

Se perdió gran parte del ideario colectivo, porque la prensa corporativa, lava nuestras ideas y no nos permite pensar con amplitud. No nos permite conocer que intenciones tienen ese cúmulo de meta mensajes, que en forma armónica, puntual y organizada, nos obligan a aceptar las falsedades, como verdades.

Una vez fue, “que se vayan todos” y hoy es “se robaron todo”. Muletillas que como una espina pequeña, una vez implantada en la piel, resulta muy difícil de extraer. Y mientras tanto cuando el agua horadó la piedra, pierdo esperanzas, divido principios, reniego de los valores adquiridos.

Hoy la economía de nuestro país perdió una aguja de la brújula, no podemos encontrar el norte, pero la culpa es de los otros. Las incapacidades para conducir el barco, no es del capitán, sino de los marineros que no se capacitaron.

El fiscal que acusa dentro del marco de la ley y cuando pasa a ser acusado ignora la misma, teniendo un aparato judicial y gubernamental que parece mirar para otro lado, para no decir lo defiende. Escuchas ilegales entregados a los medios para agrandar la grieta, todo es algo así como un circo romano.

No han sido determinados los culpables, pero por las dudas ya son culpables, marchen presos. Los leones quieren comerse a los otros y los otros más tarde que temprano se comerán a los leones.

El juego de la política afecta a todos los extractos de una sociedad que no logra ser organizada. Se busca la unidad para cambiar lo que no se pudo cambiar en este ciclo gubernamental.

Que parámetros afectan hoy a la sociedad en su conjunto: inflación, salarios, producción, consumo, pobreza, riesgo país, tasa de intereses, jubilaciones, deuda externa.

¿Que queda de importante por mencionar? Los unos y los otros están perdiendo el futuro y naufragan en un presente

incierto. Debemos saber leer la historia, para analizar el presente y saber construir el futuro.

Un acto eleccionario juzga a los candidatos por sus errores cometidos. ¿Tendremos que pensar en un “pacto de la Moncloa”, para poder poner sobre rieles al país y terminar con la fantasía subrealista de la grieta?