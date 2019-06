Ya comenzó la séptima edición Región 18 de junio de 2019 Redacción Por PROGRAMA MI PRIMERA LICENCIA

FOTO PRENSA GSS// CONVENIO./ Fue celebrado en una ceremonia cumplida en el Edificio Municipal.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente parte de prensa la Fundación grupo Sancor Seguros anunció que ya fue iniciado el dictado de la séptima edición del programa "Mi primera licencia".

En tal sentido aseveró que se trata de una capacitación que promueve y organiza la Fundación y que es brindada por el especialista en seguridad vial, Dr. Horacio Botta Bernaus, quien durante cuatro encuentros de noventa minutos cada uno, focaliza en aspectos teóricos y prácticos sobre los usos adecuados en el tránsito.

La idea principal de este Programa, que lleva siete años de vigencia interrumpida en la ciudad de Sunchales, es guiar a los jóvenes que están próximos a tramitar su licencia de conducir, haciendo énfasis en la educación vial, la toma de conciencia y la prevención de riesgos y accidentes.

En este sentido, comenzó a dictarse en instalaciones del Centro de Cultura Artística “Amigos del Arte”, este curso orientado a alumnos que están cursando el último año del nivel secundario.

En la primera jornada participaron 150 estudiantes pertenecientes a los siguientes colegios:

Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) “Carlos Steigleder” (Sunchales).

Escuela de Enseñanza Técnica Profesional (EETP) (Sunchales).

Escuela Particular Incorporada (EESOPI) “San José” (Sunchales).

Escuela Secundaria Orientada Particular Autorizada N° 3079 “ICES (Sunchales).

Escuela de Educación Secundaria ORIENTADA PART. INC. Nº 3022 SETAC (Tacural).

Para la puesta en acción de este Programa, los Directores de dichos colegios; el Intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli y el Gerente de Fundación GSS, Javier Di Biase, firmaron un Convenio para que una vez finalizadas las capacitaciones y, según Ordenanza emitida por el Concejo Municipal, los alumnos sean eximidos de abonar la tasa municipal al momento de tramitar la licencia de conducir.