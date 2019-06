Los números de Acosta

Miguel Angel Acosta, de la Junta Vecinalista de nuestra ciudad, no llegó a acceder a una banca en el Concejo Municipal, pero obtuvo números llamativos en estas elecciones generales.

Obtuvo el 4,68% de los votos en esa categoría, logrando un total de 2.491, contra los 1.226 que consiguió el pasado 28 de abril. Lo llamativo es que Acosta no hizo prácticamente campaña, más allá de algún cartel. No habló con los medios de la ciudad y tampoco se presentó a los debates. Pese a eso, su imagen creció...