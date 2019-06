Macri dijo que se investigará a fondo Nacionales 18 de junio de 2019 Redacción Por DESDE LA QUINTA LOS ABROJOS

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que el masivo apagón que afectó a casi todo el país es "un caso inédito" y afirmó que "será investigado a fondo" para determinar cuáles fueron las causas, en medio de las críticas de la oposición.

"Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible", sostuvo el jefe de Estado en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de la red social Twitter.

El mandatario nacional siguió desde su quinta Los Abrojos la situación de crisis por el histórico apagón y aseguró que el Gobierno investiga las causas del episodio, que aún no se pueden "precisar".

Macri se hospedó allí el fin de semana largo, con el objetivo de celebrar este domingo el Día del Padre, y desde que se produjo el corte, poco después de las 7:00, estuvo en contacto permanente con el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para interiorizarse sobre la situación.

"En este momento la situación el 50% de los usuarios se encuentra normalizada. Con el correr de las horas se restablecerá el servicio para todos los usuarios", señaló Macri, cerca de las 13:30, cuando todavía la mitad del país seguía sin electricidad.

Pasadas las 15:00, Lopetegui brindó una conferencia de prensa y ratificó que se investigarán las causas del apagón, que hasta el momento no fueron establecidas.

El funcionario nacional señaló que el Presidente siguió "minuto a minuto" lo ocurrido con el corte de energía que afectó a todas las provincias, a excepción de Tierra del Fuego, así como también a Uruguay y parte de Brasil.

En tanto, la oposición apuntó duro contra el Gobierno por el apagón y reclamó explicaciones.

"El Presidente debería emitir un comunicado y dar explicaciones sobre lo que están padeciendo los argentinos. Para eso hace falta sentido de la responsabilidad y conocimiento de lo que pasa en el país. Subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron y generaron el apagón más grande de la historia", se quejó el postulante del Frente de Todos Alberto Fernández.

Por su parte, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuestionó: "El apagón viene después de 3 años de tarifazos de más del 1000 por ciento en energía. Nos dijeron que era para inversión. Y el resultado es un enorme apagón".